"Me pasó con el tema del aborto. Yo no quiero hablar públicamente. Y sacan conclusiones: no habla es porque estoy en contra, o no tengo una postura o no se compromete. Es complicado. Y después hay que salir a aclarar que sí tengo una postura y me exigen decirla", cuestionó la actriz que protagoniza Perfectos desconocidos, obra teatral que dirige Francella.