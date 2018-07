Recondo: —Jamás. No creo en la justicia por mano propia porque eso es revancha. A mí me mataron a un tío, así que nadie me va a contar qué es la inseguridad. La pasividad es que pasa esto y tuiteamos o ponemos algo en Instagram. ¡Y no, loco! Exijámosle a los legisladores que cambien las leyes, y a los jueces que se dejen de romper las pelotas, que los metan presos.