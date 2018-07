Lourdes fue baleada en el peaje Quintana mientras esperaba el colectivo que la llevaría hasta Berazategui, en donde vivía. Luego de dispararle en el cuello, los delincuentes sólo se llevaron su arma. Herida y en medio del pánico, la joven logró sacar su celular y enviarle un audio de WhatsApp a su pareja. "Me tiraron un tiro, me tiraron un tiro, me muero, me muero", se la escucha decir desesperada. Un día después, los médicos del Hospital Posadas declararon la muerte cerebral e irreversible y su familia decidió donar los órganos.