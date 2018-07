Tras un forcejeo la oficial de 25 años terminó siendo baleada con su propia pistola en el esternón. Estando herida la joven logró en medio del pánico sacar su celular y enviarle un audio de WhatsApp a Altamirano, al igual que ella miembro del Comando de Patrullas de Moreno. "Me tiraron un tiro, me tiraron un tiro, me muero, me muero", se la escucha decir desesperada, en el mensaje dado a conocer este domingo por el canal de noticias C5N.