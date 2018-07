"Yo estoy a favor de que haya una ley, no como es la ley, sino que sea una ley. Me parece que es completamente demagógica, y además tampoco entiendo que las actrices tengan más valor en la palabra que una chica que ayuda en una casa. Porque creo que esto lo tomaron las actrices como de ellas. Yo veo que algunas actrices han hecho como un stand up de la ley, de la discusión de la ley. Cuando las chicas tomaron los colegios, 13 años, con los pañuelos verdes, tendría que haber una cláusula que las chicas pueden abortar a los 13 años pero con el consentimiento de los dos padres y de un juez. O sea, que lo haga el Estado. Hay cláusulas de promiscuidad dentro de la ley, las chicas abrazadas, podemos abortar, no es así, podemos abortar con algunos estamentos establecidos", expresó el conductor radial.