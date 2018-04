"Yo no me preparo para hablar, me importa un carajo. Yo estoy muerto, me mataron hace seis años. Cuando me pegaron los tiros me morí, y después seguí laburando porque tenía tres hijos y una mujer enferma. Cuando murió mi mujer me morí otro poco. Y se me termina la pila. A mí me queda eso de la vida, ¿creés que me voy a ir de este mundo sin decir lo que quiero?".