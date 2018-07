Al escuchar estas declaraciones, Callejón no pudo evitar ponerse a llorar. "Tengo una gran admiración por Cacho, lo adoro. Me encanta cómo su hija se emociona -dijo la actriz-. Me emociona toda su trayectoria y cómo destacó su hija la humildad que tiene (…). Yo lo miraba desde mi casa, desde mi Carlos Paz querido, mi madre te escuchaba y te amaba".