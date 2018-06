"A los dos años, me la cruzo en un supermercado de Rosario con mi mamá y mi tía. Me estaba siguiendo con un teléfono filmándome. No sé por qué, nunca supe por qué. Me re increpó y me dijo de todo. Me re puteó, yo le dije que jamás había dicho que había estado con su hijo", aseguró la mediática.