" Yo la verdad que hoy no te puedo decir porque no tengo contacto con él. ¿Sabés lo que me da bronca a mí? Yo hace diez años quise hablar, y me mandaban a mi casa, no me escuchaban, o le contaban a él. Yo llegaba a mi casa y me metía una trompada. Entonces, si yo hubiese hablado, y me hubiesen escuchado, hubiésemos obviado a Sol Fiasche, a esta última chica que pobrecita no sé el nombre, a las nenas, eso no hubiese existido. Pero como no se me escuchó, redobló la apuesta y fue por más, fue por mucho más. Porque yo es como que quise mostrar un pedacito de una historia pasada, para que vean como este hombre empeoró en el tiempo y sigue maltratando a las mujeres", expresó.