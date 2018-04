"Es un psicópata, jamás va a llamar por teléfono a nadie ni va a asumir su error, no es un tipo que considere que lo que hizo está mal. Y ni loca me juntaría con él, yo el síndrome de Estocolmo no lo sufro, cómo me voy a juntar con mi victimario. A qué me diga qué, perdoname, no, porque para él estaba perfecto lo que estaba haciendo y lo sigue sostenido al decir que somos un virus, que le hacemos mal al feminismo, que le hacemos mal a la causa de la mujer. ¿Estamos todos locos? ¿Y le siguen dando prensa a este tipo? ¿le siguen dando trabajo a este tipo? Que se muera de hambre este tipo, que no haga un solo show más y que no tenga un solo espectador, porque ése va a ser su sufrimiento. Cuando nadie lo vaya a ver ahí se va a querer morir, porque lo que él siempre quiso es que lo reconocieran como un gran rey cuando él siempre fue la lacra de donde estuvo, porque fue la lacra de Sumo, y todo el mundo lo sabe, y es con lo que carga toda la vida. Entonces, desde ese lugar, como a él en Sumo siempre lo hicieron miércoles, hizo con nosotras lo que le hicieron a él", expresó cuando la consultaron sobre si sentaría a hablar con él en algún momento.