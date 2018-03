"Creo que si no lo hace se va a arrepentir toda la vida. Tiene que hacerlo, tiene que venir, yo creo que va a venir, tiene que venir. Como lo conozco a Diego, yo, yo lo que pienso es que está peleando internamente con él mismo y digo, a ver, si yo voy me peleo con esta persona y si no voy me peleo con mi hija. Y la otra imaginate que es un pájaro carpintero que le está picando la cabeza", continuó, haciendo alusión a Rocío Oliva.