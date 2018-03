Con la voz quebrada y visiblemente emocionada, la conductora continuó: "Mientras viva no me lo voy a olvidar, fue tan maravilloso. Hay que volver a las raíces. A todos aquellos famosos o conocidos que les haya ido bien en la Capital y son nacidos en el Interior, vayan y visiten a sus pueblos, a su gente. Sana el espíritu. A mí me ha hecho bien al espíritu, a la vida, a mi físico y a mi cerebro. Me cambió la vida, una maravilla".