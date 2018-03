Su romance salió en las tapas de revistas y esto molestó a Nicole Neumann, la ex pareja de Cubero. Y Mica tiene algo que decir al respecto: "Yo no le pregunto nada de su relación anterior. No es un tema mío y no me interesa cómo fue su relación. Soy consciente de que (Nicole) es la madre de las nenas y está todo más que bien, pero no me interesa lo que haga con su ex mujer".