En una entrevista con Los ángeles de la mañana, la modelo explicó que no se hizo famosa solo por sus curvas exuberantes: "Muchos dicen que llegué por mi cola, pero no creo. Yo empecé haciendo sorteos, no mostraba la cola. Cuando estuve en Combate, usaba un top y un shorcito y no me conocía nadie. Yo la pegué siendo la Chica del Clima (en TyC), la gente compró eso. Yo siempre fui igual".