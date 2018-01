"No me di cuenta en ese momento quién estaba de más porque ya había que salir a desfilar y yo no tenía mi ropa. Todas tenían mallas doradas, rojas y blancas con el rótulo de Paparazzi. A mi me faltaba la ropa y no me quería ir para que no digan que tengo 'aires de divismo'. Entonces me quedé y mientras Sol me cortaba un short de jean para improvisar una bikini, Belu me hacía un nudo en un top. Buenas compañeras", contó a Intrusos.