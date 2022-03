Sebastián Rolandi, gerente general de El Nueve: “La televisión argentina está en un momento bueno, de mucha calidad”

Sebastián Rolandi: "El rating es una herramienta de trabajo"

Sebastián Rolandi recorre la redacción de Infobae con la mirada entrenada en los medios de comunicación. Como gerente general de El Nueve, logró consolidarse en el tercer lugar del rating, entre éxitos instalados y una programación sólida con un ojo en las nuevas tendencias y otro en el estilo histórico del canal. Al mismo tiempo, capitaneó la odisea del Grupo Octubre de lanzar IP, un canal de noticias en plena pandemia, con voces jóvenes y plurales y dos objetivos de cabecera: el evitar caer en la grieta sin por eso descuidar el debate político, y un compromiso con los derechos humanos y la mirada de género.

En su oficina hay ocho televisores, aunque Sebastián asegura que el rating no lo obsesiona. No está pendiente del minuto a minuto ni empieza sus días mirando la planilla de Kantar Ibope Media, sino que la recibe cada dato como una herramienta de trabajo. Y explica los motivos: “Creemos que todos los proyectos que llevamos adelante tienen un tiempo de consolidación y tienen un tiempo de desarrollo. Y la toma de decisiones siempre está vinculada a otras cosas, no al minuto a minuto. Somos muy pacientes y tenemos mucha templanza”, dice en esta entrevista con Teleshow, en la que repasará la actualidad de los dos canales y analizará la televisión en tiempos de plataformas, redes sociales y grieta política.

—¿La tele te gusta más para el entretenimiento, para la información o para la ficción?

—Creo que la televisión argentina está en un momento bueno, de mucha calidad, y en general está virando mayormente al entretenimiento y la información. Con la llegada de las plataformas, la ficción ha encontrado un lugar donde poder verse marcado por los nuevos consumos culturales, en los que cada uno puede elegir dónde y cuándo ver una ficción. Y ahí se nos plantea a los grupos de comunicación un desafío interesante: cómo se reconfigura el mapa del mercado de comunicación audiovisual en el que estamos los canales abiertos, las plataformas y las productoras.

—¿A quién le habla la televisión hoy?

—La televisión abierta hoy le habla a un gran público. Sin lugar a dudas, sigue siendo la mayor instaladora de agenda, por lejos. Y le habla a una audiencia variada, constituida en su mayoría por un segmento etario de más de 50 años.

—¿Te parece que va a quedarse en ese segmento o buscará atraer gente más joven?

—Bueno, te puedo contar que nosotros, desde el Grupo Octubre, estamos tratando de ampliar ese segmento en franja etaria. IP fue concebida como una señal de noticias con una forma distinta de hacer periodismo, con periodistas provenientes de distintos grupos y de distintos medios, pero con poca trayectoria en televisión. IP viene a ocupar un lugar que, desde mi humilde modo de ver, está vacante que es otra manera de contar la realidad, otra manera de contar las noticias, salir un poco de la grieta, y me parece que se está cumpliendo. Y El Nueve también lo va a hacer en la medida en que vayamos aportando nuevos proyectos. Ahora estamos por estrenar el primer unitario que hace el Grupo con una plataforma, Amazon en este caso.

—Contame todo.

—Se rodó a finales del año pasado, dirigido por Ana Katz en conjunto con Kapow. Y es un libro que gira alrededor de una temática de cuatro jóvenes treintañeros que atraviesan una situación laboral complicada y una situación amorosa que también interpela desde los cuerpos. Entonces uno pensaría que ese contenido no pareciera hablarle a la audiencia clásica de El Nueve, pero la búsqueda, justamente, es que pueda interpelar a una nueva audiencia.

—Hablemos de las últimas novedades en la programación del canal.

—Hace poco arrancó Guillermo Calabrese en la mañana. Está por empezar Dante Guebel con una coproducción muy grande que hacemos con GO Lab. Empieza la segunda temporada de Puente musical, que también es una apuesta. Y la verdad, estamos a pocos días de anunciar quizás el proyecto más grande audiovisual que involucra a El Nueve, a IP, a la (AM) 750 y a Página 12, que tiene que ver con el evento deportivo más grande del año: el Mundial de Qatar.

—Y siguen los clásicos que están super instalados.

—Seguimos con Está en tus manos, con la conducción de Edith Hermida, que viene a proponer otra apuesta al entretenimiento de la tarde. Estamos lanzando la nueva temporada de La hora exacta, que es un programón que busca recuperar el archivo y la memoria de esos momentos históricos y culturales de la televisión en la Argentina, alrededor de dos figuras como Teté Coustarot y Boy Olmi. Todas las tardes, que es una apuesta que hizo el canal hace mucho y también tiene una mirada distinta, tanto de los temas que van atravesando la agenda del día como de los disruptivos, con una complicidad y una frescura en la manera tratarlos con la que nos sentimos muy cómodos.

—Hablemos del fenómeno de Bendita. Es increíble la trascendencia, la permanencia en la pantalla y el rol de Beto Casella como conductor.

—Increíble. Lo hablaba hace poquito con Beto: es un formato que se ha instalado en la Argentina y que trasciende ya la pantalla del 9 en sí misma. A veces el mismo Beto no lo entiende como fenómeno, ese análisis de lo que vemos en la televisión, de lo que circula en el día pero desde otro costado; que interpela con humor desde una mirada más crítica, más acida, con la figura de Beto, pero también con el trabajo de los panelistas.

—Y los tapes: la mirada, la producción, la edición. Todos esperamos ver cómo va a encarar Bendita el cierre del día.

—Eso es así. Y eso también nos tiene que hacer pensar que la televisión tiene que ser de calidad. Tenemos que estar proponiéndonos todo el tiempo subir la vara de la calidad en la televisión argentina. Creo que existe eso: la audiencia lo merece y hoy ves que hay una inversión, un constante crecimiento en la búsqueda de esa calidad. Y creo que la audiencia también te lo requiere.

Sebastián Rolandi: "La televisión abierta es la mayor instaladora de agenda"

—¿Te gusta la gente que sale de redes sociales y pasa a la tele? ¿Hay un talento ahí que hay que ir a buscar?

—Lo que uno no tiene que esperar es que lo que funciona en digital, funcione en televisión. Son dos audiencias y dos formatos distintos. Indudablemente que hay sobrados talentos que vienen de digital hacia televisión y funcionan muy bien y también ocurre a la inversa, pero hay que entender que son dos lugares distintos.

—Pareciera que por más millones de seguidores que tengas en las redes, la tele es la que termina de convalidar.

—Sí, sigue siendo como una voz de autoridad, y me parece que tiene que ver con el prestigio que todavía tiene la televisión.

—¿Para hacer ficción en tele abierta sí o sí tiene que haber una plataforma que acompañe?

—Es una interesante pregunta. Hacer ficción en la televisión argentina hoy tiene un costo muy alto de calidad, pero es un objetivo que también nos tenemos que plantear desde cada uno de los medios, y todo el tiempo estamos pensando y recibiendo proyectos para volver a hacer ficción. No te olvides que, en el sentido común, El Nueve sigue siendo el canal ligado a la ficción, el de las telenovelas; eso sigue estando en el imaginario.

—Pero el negocio cambió y hoy permite esto. Hace unos años la falta de ficción era tremenda y hoy vuelve a haber, de otra forma, pero se está haciendo buena ficción en Argentina.

—Muy buena. Históricamente Argentina tiene excelentes técnicos audiovisuales, excelentes actores y estuvimos entre los cuatro, cinco países exportadores de formatos de ficción en el mundo. Tenemos excelentes guionistas, directores de muchísima calidad. También por eso somos un país que recibe producciones extranjeras para desarrollarse acá.

—¿Qué ves en otro canal y te encantaría tener o que se te hubiera ocurrido?

—Todo lo que tengo en El Nueve y todo lo que estamos haciendo por delante.

—No hay nada que le envidies a otro.

—No.

—¿Hay alguna figura de otra pantalla que tengas ganas de traerte?

—No. Soy respetuoso de cada uno de los trabajadores que están en otras pantallas y estamos felices con lo que tenemos hoy en la nuestra. Los números están acompañando muy bien, El Nueve se consolidó el año pasado como el tercer canal de aire; incluso fue uno de los que más ha crecido.

—Quiero hablar un poco de IP, que se constituyó en el 2020 en plena pandemia, con unos delirantes que se mandaron a hacer un canal cuando el mundo estaba cerrado.

—Es la decisión política y también es la mirada estratégica que tiene Víctor Santa María de proponer desafíos uno tras otro. Hace poco, en una reunión internacional con colegas, me decían que IP en el 2020 fue la pyme que contrató más trabajadores y trabajadoras. Fueron casi 300 personas en un año completamente cerrado, en el peor momento de la pandemia, en un momento muy delicado de la Argentina, y sin embargo el Grupo dio un paso para seguir consolidando y creciendo y creando puestos de trabajo.

—¿Cuál fue el mayor desafío al asumir la gerencia general?

—El mayor desafío era la llegada del Grupo Octubre a El Nueve, que se daba en simultáneo con la creación de IP, que también fue un sueño del Grupo desde hacía mucho tiempo, y que llevamos adelante. Era primero conocer los mecanismos y protocolos de trabajo internos que había, conocer al personal, conocer las distintas áreas, y después ser muy rigurosos con mantener la identidad que tiene El Nueve y el trabajo que se venía haciendo.

—¿Cómo conviven el noticiero del 9, que está muy instalado, e IP?

—En febrero pasado creamos un centro único de noticias para El Nueve e IP, que comparten tanto su mesa de noticias como sus producciones. El concepto es crear un lugar donde compartir la información, ver el tratamiento de la noticia, cómo se gesta.

—¿Hay algo de lo que no se pueda hablar en el 9 o en IP?

—No, hay una mirada y un tratamiento que uno hace sobre temas sensibles a la historia argentina. En eso tenemos un cuidado muy especial y una mirada política con respecto a lo que sucedió en la Argentina en los 70, un compromiso con los derechos humanos. Y lo mismo con el tratamiento de temas de violencia de género y de acoso sexual.

—La política de género está muy clara en El Nueve. Hay un cuidado en todo lo que tiene ver con cuestiones de género y con capacitaciones. ¿Cómo fue esa decisión?

—El Grupo Octubre pertenece a una organización sindical, al Suterh, de ahí parten los valores, y mucho de los valores que tenemos y que tratamos de profundizar y mejorar día a día. Y la igualdad de género es una búsqueda que hacemos permanentemente, más el respeto por los diversos derechos. Fuimos el primer grupo que se capacitó en la Ley Micaela: todos, absolutamente todos, desde nuestro coordinador general, Víctor Santa María, hasta todos los trabajadores y trabajadoras de cada medio.

—Hace poco fue el Día de la Mujer y hubo un apoyo absoluto desde la empresa a las mujeres que quisieran parar. Lo digo porque no es fácil que esto suceda.

—Está claro que no es fácil. Venimos de una cultura patriarcal y de una sociedad profundamente machista. Y los medios de comunicación tenemos que hacernos responsables de ser reproductores muchas veces de esa cultura. Y por eso es un compromiso del Grupo de poder modificarlo día a día no solamente capacitándonos sino también ejerciéndolo.

—Cuando lanzaron IP, la idea estaba clara que era por el centro.

—Sí, la idea es representar todas las voces y que estén todas las miradas porque eso es lo que enriquece a la Argentina. Y ese es el lugar que nos planteamos en el interior del grupo, donde tenemos un diario como Página 12 y una radio como 750 con audiencias muy definidas, tenemos El Nueve, con una audiencia mucho más heterogénea, y tenemos IP, que es la señal de noticias que busca interpelar las distintas miradas y sobre todo generar debates de altura. No todo tiene que ser barro: tiene que haber un compromiso de cierta lealtad intelectual a la hora de abordar algunos temas en la Argentina para enriquecernos todos.

—Para ir cerrando, te planteo dos situaciones: el 9 primero arriba de todos por un mes o Boca campeón. ¿Por dónde se va a inclinar la balanza de Sebastián Rolandi?

—Se va a inclinar por el 9 primero, porque eso va a significar el trabajo de un equipo muy grande, y eso es algo que privilegio siempre. Además, estoy convencido que Boca va a salir campeón permanentemente.

—¿Y Boca campeón o Argentina campeón del mundo?

—Es una pregunta difícil de responder, pero Argentina campeón del mundo. Es la felicidad de todo un pueblo.

—Te voy a invitar a charlar en un año, cuando estés lanzando la programación del 2023. Si salió todo genial, ¿con qué nos vamos a encontrar?

—Nos vamos a encontrar habiendo cerrado el 2022 con proyectos muy ambiciosos. Habiendo logrado sin duda un éxito alrededor de esos proyectos, y con ese compromiso que tenemos por estar permanentemente mejorando la comunicación y los proyectos audiovisuales. Y con un El Nueve más consolidado y con más trabajadores y trabajadoras.

Mirá la entrevista completa:

Entrevista a Sebastián Rolandi

