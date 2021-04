Comenzó la revancha en Masterchef Celebrity y Donato De Santis se enojó con Mariano Della Libera: “Está poniendo en duda nuestra capacidad como jueces”

El enojo de Donato de Santis con Mariano Dalla Libera (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

Este lunes comenzó la Semana de Súper Revancha en Masterchef Celebrity 2. Tras la presentación de Santiago Del Moro, hicieron su ingreso en la cocina más famosa de la televisión argentina los ocho eliminados del certamen: Mariano Dalla Libera, Cae, Juanse, Flavia Palmiero, Sol Pérez, Fernando Carlos, Daniel Aráoz y Hernán el Loco Montenegro. Entonces, el conductor les explicó que, hasta el jueves, los que hicieran el mejor plato de la noche iban a subir al balcón. Y que, el día domingo, se iba a decidir cuál de ellos volvería al reality.

Pero la alegría de los ex participantes duró poco. Tras el ingreso de Marcelo Polino, el gran invitado de la noche, el jurado compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui explicó cuál era el desafío del día. Y, tras levantar “la caja misteriosa”, cada uno se encontró con una guillotina y una leyenda que decía: “Tu peor pesadilla”. ¿Qué había dentro de la misma? Una fotografía del plato que había dejado fuera de competencia a cada uno de ellos y que, en esta oportunidad, tenían que repetir.

Así, después de tres minutos en el mercado, los aspirantes a regresar al reality pusieron manos a la obra en el lapso de una hora. Y la realidad es que, pese al entusiasmo, todos se mostraron nerviosos frente a la prueba. Máxime, teniendo en cuenta que el periodista y actual embajador del ciclo recorrió cada una de las islas de trabajo recordando los dichos de cada uno de ellos luego de quedar afuera del programa. Un momento incómodo se dio cuando estuvo frente a su amiga Palmiero, que tenía que cocinar ranas, y el conductor le preguntó si le gustaban. “Soy vegetariano”, respondió Polino.

Llegado el momento de la devolución, Martitegui detectó que Fernando se había olvidado de tostar el pan de su brusqueta, aunque había mejorado la calidad de sus ñoquis. Cae estaba feliz con su rogel, pero Betular le indicó que no estaba cocido. En tanto, Juanse presentó su guiso de calabaza con carne, al que Donato le bajó el pulgar. Y a su turno, Flavia acercó sus ancas de rana y se llevó una sorpresa cuando Germán cortó el huevo que la acompañaba y vio que la yema estaba a punto. “Cuando digo aprendan de sus errores, es exactamente esto”, dijo el chef.

Dalla Libera cuestionó la actitud del jurado con Alex Caniggia

Luego, el primer eliminado que fue Dalla Libera, presentó llevó su pastel de papas, pero Betular le criticó las croquetas. Entonces, Del Moro le remarcó que se notaba que era un tipo que cocinaba en su casa y él se despachó criticando la actitud del jurado con Alex Caniggia. “El otro día vi que un compañero subió cuando iba a sacar unos cornalitos con un pisa papas. Y dije: ‘¿Cómo puede ser que le dan una medalla de oro?’”, recordó dando pie a un escándalo.

“¿Vos querés decir que cuando el jurado prueba y dice que está rico un plato miente?”, le preguntó entonces el conductor al ex jugador. “No, yo no digo nada. Digo que eso es una falta”, respondió él. Y lo comparó con un penal. “Si yo pateo un penal con los botines desatados, con los calcetines abajo, con una uña encarnada, o con un menisco que me duele, pero hago el gol y gano la copa. ¿Eso me hace mal jugador?”, le retrucó entonces De Santis. Y, visiblemente ofuscado, se dirigió a Santiago y le reprochó: “Está poniendo en duda nuestra capacidad como jueces”.

Enseguida llegó el Loco Montenegro con sus fusilli, que no terminaron de conformar a los chefs. Y luego Sol presentó su besugo al papillón que estuvo “mil veces mejor” que el que la dejó afuera, pero que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. En último lugar, Aráoz volvió con su solomillo con banana frita, haciendo reír a todos con sus ocurrencias. “Con la presentación estoy sumamente sorprendido”, le dijo Martitegui. “El gusto es increíble”, agregó Betular. Pero, finalmente, la primera en subir al balcón fue Flavia.

