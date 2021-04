Jonatan Viale regresó a la radio tras la muerte de su papá, Mauro: “Lo siento todo el tiempo”

Jonatan Viale y su padre, Mauro Viale

El domingo 11 de abril Mauro Viale falleció a los 73 años tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos, al que había ingresado un día antes por un cuadro severo de coronavirus, y 48 horas después de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. A las pocas horas su salud empeoró por un cuadro de neumonía bilateral, del que no lograría salir.

En estos días su hijo, Jonatan Viale, optó por un silencio apenas interrumpido por un posteo en Instagram. “Te extrañamos tanto”, escribió, al pie de distintas fotos de su papá. Además, se ausentó de su programa en Radio Rivadavia, Pan y Circo, al que regresó en la tarde de este lunes, justo una semana después de haber despedido sus restos en el cementerio de La Tablada con la única compañía de su esposa: tanto su mamá -Leonor Schwadron- como su hermana -Ivana- no pudieron concurrir por haber estado en contacto estrecho con Mauro.

“Estoy bien; estamos acá. Un poquito nervioso... -comenzó diciendo Jonatan, en el pase con Baby Etchecopar-. Lo único que se me ocurre decir es gracias. Perdón por la voz. Todo el fin de semana estuve bien, pero ahora, cuando se me acercaba al aire, se me fue cerrando la garganta. Es angustia... Yo quiero decir gracias a las autoridades de la radio porque bancaron un montón. Vi todo; no contestaba porque no podía. Contesté lo que pude contestar, pero gracias. Gracias a la gente de América, que ayer le hizo un homenaje hermoso a mi papá. No quiero empezar a nombrar porque es impresionante”.

Acto seguido, Jony contó cómo se encuentra hoy su familia: “Mi mamá está... está ahí, como puede. Creo que no cayo todavía. Mi hermana es la que más golpeada está, pero lo tiene a Alexis y estoy yo, mi mamá y está Mica, mi mujer. Sin Mica yo me hacía percha, me caía y no me levantaba más. Mica es una leona, encontré ella la compañera definitiva”. Y habló entonces de sus propios sentimientos: “Soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica, y empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro día Romeo, mi hijo, me dice de la nada: ´Maradona’. ’¿Qué cosa, mi amor?´, le contesto. ’¿Maradona jugó en River?´. ’No, no, Maradona no era de River’, le digo. ‘Maradona está con el bubu, ahí’, me dice. Y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé. conectó eso. Y me partió”. Y agregó: “No sé qué pasó en la última semana, pero (a mi papá) lo siento todo el tiempo”.

Por otra parte, agradeció las innumerables muestras de cariño que recibió del público: “Me mandaron un montón de mensajes y era todo amor, de verdad me...yo estoy muy orgulloso de mi papá porque yo sabía que era querido, respetado, pero no sabía la dimensión, te juro que no sabía. Vos suponés porque era famoso, porque tuvo picos históricos de rating, que debe haber mucha gente que lo quiere. Yo vi algo impresionantes y ¿sabés lo que más orgullo me da? Los laburantes que me escribieron, la maquilladora de ATC, un chofer de mi papá, el portero de Le Parc...eso es lo que mejor me hizo”.

