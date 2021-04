Íntimo y en familia: Mariano Martínez le organizó el cumpleaños a su ex pareja, Camila Cavallo

Camila Cavallo celebró su cumpleaños junto a Mariano Martínez, su hija y los hijos del actor (Fotos: Instagram)

“Otro cumple en cuarentena. El deseo del año pasado no se cumplió”, escribió Camila Cavallo en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos del festejo íntimo que realizó para celebrar sus 27 años. La modelo santafecina lamentó que por segundo año consecutivo no pudo hacerlo como ella hubiese querido, rodeada de amigos y familiares. Pero destacó haberlo pasado acompañada por quienes estuvieron a su lado durante mucho tiempo.

El encargado de organizar dicho festejo íntimo fue su propia ex pareja, Mariano Martínez, de quien se separó el año pasado en plena pandemia del coronavirus. El actor -con quien Camila tuvo a Alma, de casi cuatro años- invitó a su ex suegra -la madre dela modelo- y a sus hijos Olivia -de 11- y Milo -de 8-, frutos de su relación con su ex esposa Juliana Giambroni, con quien también mantiene una excelente relación como ex esposos.

“Gracias por esta hermosa sorpresa, @marianom78, por acompañarme y por hacer de este día un día especial”, dijo y mencionó la cuenta de Instagram del artista, a quien también etiquetó en las fotos que compartió en la red social. “Gracias mamá por estar siempre en cada momento especial de mi vida. ¡No sé qué haría sin vos!”, le escribió a su madre.

La modelo posó con su hija Alma en brazos

Y destacó el cariño que recibió por parte de su más de medio millón de seguidores: “Gracias a todos los que se acordaron y me mandaron mensajitos con tan buena energía y tan buenos deseos. Lo valoro mucho”.

Entre los miles de comentarios que obtuvo su publicación resaltó el de Mariano Martínez, quien además de organizar su festejo la saludó a través de la misma vía: “¡Feliz cumpleaños! Paz, amor y salud”, escribió el actor.

Camila junto a su madre (@camilacavallo)

Camila Cavallo y Mariano Martínez se conocieron en agosto de 2016 y, según contaron en aquel entonces, fue amor a primera vista y se dejaron llevar por lo que dictaron sus corazones. El actor vio en Instagram una campaña de ropa interior que ella había realizado e inmediatamente, luego de una charla, la invitó a cenar. Se enamoraron, se fueron a vivir juntos y no demoraron demasiado en dar otro paso: enseguida decidieron ser padres y un año más tarde nació su hija Alma.

Cuatro años después de comenzar su relación decidieron separarse. De antemano, no fue sencillo dar ese paso. En primer lugar, por romper esa familia que tanto anhelaron, con una nena tan chiquita. En segundo lugar, porque se separaron en el inicio de la cuarentena y, debido a las restricciones, continuaron conviviendo hasta que se abrió la posibilidad de hacer la mudanza. Fueron días en los que el conflicto se reavivó. “No es lo mejor que te puede pasar; convivir cuando ya tomaste la decisión de separarte. Pero dentro de todo, con días mejores y otros no tanto, la supimos llevar bien”, había contado Camila en su momento.

“Es difícil poner en palabras los motivos de la separación. Fue todo muy rápido, pensábamos que éramos el uno para el otro, decidimos tener una hija, y en eso nos fuimos conociendo, empezás a notar que tenés ciertas diferencias que van desgastando. No hay algo puntual, pero cosas que te van alejando. La relación se transformó en momentos; momentos en los que estábamos súper bien y otros en los que no”, agregó la modelo que a pesar de que ya no la une un vínculo afectivo con el actor, mantiene una excelente relación.

