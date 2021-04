Roberto Piazza está en terapia intensiva luego de caerse en la nieve y pelearse en un bar

Roberto Piazza con su pareja, Walter Vázquez (Foto: @robertopiazzaartist)

Lo contó Walter Vázquez, pareja de Roberto Piazza hace 30 años, a través de sus redes sociales y re posteando desde las del diseñador. “Hoy lunes 12 de abril, quiero informar a todos que mi pareja, Roberto Piazza se encuentra internado en terapia intensiva, Unidad coronaria en el Sanatorio Trinidad Palermo. Debido a estudios que se le han realizado se ha decidido tenerlo monitoreado luego de más de 20 días sufriendo diferentes dolencias”, anunció Vázquez en relación a la salud del conocido diseñador, que hace unas semanas había sufrido una caída y golpes en España.

“No es un cuadro de gravedad, pero sí de control, sobre todo en momentos como el que atravesamos todos a nivel sanitario. Muchas gracias por los miles de mensajes de amor. Los mantendré informados”, agregó Walter Vázquez sobre la salud del diseñador que llegó a Buenos Aires proveniente de la península ibérica la primera semana de abril.

Y al rato habló con Pía Shaw, a cargo de la conducción de Los Ángeles de la Mañana, por El Trece, porque Ángel de Brito está aislado preventivamente. “Ayer a la mañana ingresó. Venía con colores en el pecho muy fuerte hace quince días en Madrid y eso me llamaba la atención. Le hicieron estudios y sale, independientemente a los golpes, que tiene problemas coronarios”, contó Walter acerca de lo último que tiene que ver con la salud de Piazza. “Hoy a las 13 le van a hacer un cateterismo por muñeca. Porque puede ser víctima involuntaria de un infarto. El estudio dirá cual es el paso a seguir, si stent o angiografía”, agregó esta mañana. “Por suerte pudimos descartar el covid. Está sedado, porque los dolores son muy intensos. Por eso no puede caminar. Está tratando de llevarlo, pero son casi quince días de dolor continuo”, contó Walter.

Roberto Piazza está en La Trinidad (Foto: @robertopiazzaartist)

“Tengo dolores muy fuertes desde la cabeza hasta los pies, dolores que son insoportables. Estoy inmovilizado y lo único que puedo mover es la mano izquierda. La mano derecha no la puedo mover. La cintura apenas, casi no puedo caminar”, había relatado además en su momento en un video que grabó para Los Ángeles de la Mañana.

Además, a Denise Dumas, la conductora de Hay que ver que se emite por El Nueve, le contó en aquel momento: “Soy la momia. Tengo cuatro pinzamientos de vértebras y en la pierna izquierda tengo una bota... No quería atenderme en España porque está caótica”.

¿Qué le pasó? Mientras estaba en Madrid la tormenta Filomena hizo estragos y cubrió de nieve buena parte de España. “Salí a caminar un día, porque no daba más de estar encerrado, con borceguíes que no son para hielo... Me caigo una vez de espaldas, fue un golpe tremendo, caer sobre el hielo es un latigazo”, explicó el diseñador de alta costura, que luego se cayó de costado por segunda vez y se lastimó la mano derecha.

Roberto Piazza (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

¿Más? Hubo una tercera caída cuando estaba en un bar con su pareja y se peleó con un hombre. “Una tarde salimos con Walter a un bar gay y de repente entra mucha droga, demasiada. Había un tipo que estaba drogado, se empezó a pelear y lo empujó a Walter. El tipo me pecheó a mí, lo empujó a Walter tres veces. Yo me fui al humo y le di un codazo y le rompí la boca. Él me dio una trompada, me noqueó y me desmayé. Ninguna de las maricas me ayudó y Walter me levantó”, relató.

Tras ese último golpe, ya no pudo levantarse de la cama, solo podía mover la mano izquierda y quedó postrado. Como tenía un seguro médico, aprovechó para hacer una consulta médica a domicilio: “Me vinieron a ver médicas latinas por suerte, allá te atienden muy bien... Me dijeron que tenía posiblemente en la mano algo que tenía que infiltrarme. En la pierna me dijeron que podía tener un esguince y me dieron remedios”.

Además, el modisto afirmó que un médico le había dicho que sufrió “estrés emocional” por el encierro de la cuarentena durante el año pasado, además de la enorme preocupación que tenía por montar su negocio en España. “Tuve un estrés emocional dramático, me agarraba dolor en el pecho y eso hace que te pase cualquier cosa...”, manifestó. Por último, contó que ya se puede mover, pero que todavía no puede caminar mucho. “Estamos trabajando a full, pero todo se postergó. Voy a volver a ser Roberto Piazza”, finalizó el diseñador antes de saber que tendría que pasar a terapia intensiva para lograr estabilizarse.

