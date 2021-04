Luis Ventura lloró al recordar a Mauro Viale: “Lo quise mucho, fue un maestro para mí”

Luis Ventura se emocionó al hablar de Mauro Viale (Video: Intrusos, América)

El periodista Mauro Viale murió este domingo, luego de sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos. El conductor de A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves pasado. Dos días después, se hizo un hisopado, que le dio positivo. Tuvo un cuadro de neumonía bilateral que se complicó y falleció a los 73 años. Este lunes, sus restos fueron trasladados al cementerio de La Tablada en un cortejo fúnebre acotado, al que solo pudo asistir parte de su familia, como su hijo Jonatan.

Su repentina muerte generó una enorme tristeza entre sus familiares y sus compañeros de trabajo, como Luis Ventura, quien solía charlar todas las tardes en uno de los pasillos del canal América. Entre lágrimas, el periodista lo recordó muy emocionado en el ciclo Intrusos: “Discúlpenme si me quiebro... he llorado mucho, es un momento muy sensible porque yo lo quise mucho y fue un maestro para mí. Volver a este estudio me hiere más la sensibilidad. He rechazado muchas notas porque no quiero aparecer llorando en todos lados pero no puedo...”.

En diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el conductor de Secretos Verdaderos señaló: “Mauro se murió porque no le creía al positivo que llevaba adentro. El quería volver a laburar, como volvió a laburar cuando de Polémica (en el bar) nos retiraron a él, a Chiche (Gelblung) y a mí por ser grupo de riesgo. América con total lógica y queriéndonos cuidar. Él se fue a buscar especialistas, infectólogos para que le digan que él podía enfrentar al coronavirus. Se pasó un año enfrentándolo en el aire, porque le hizo pito catalán a América y siguió laburando. Yo me quedé en mi casa, acatando como correspondía. Él no, desafió a la adversidad, a la enfermedad, a la pandemia. El quería laburar. Fue un maestro”.

Mauro Viale y Luis Ventura en el programa Polémica en el bar

Además, explicó que en un momento estuvieron peleados y terminaron enfrentados en una batalla judicial. Pero pudieron sentarse a hablar y dejar de lado sus diferencias. En diferentes momentos, trabajaron juntos y Ventura recordó una anécdota de cuando colaboraba con Mauro en un ciclo radial: “Él estaba haciendo radio en Radio Provincia y me llamaba a las 7 de la mañana. Yo ponía el despertador que despertaba a toda mi familia para poder atenderlo todos los sábados. Muchos puteaban en casa por el despertador que yo ponía”.

Por último, Luis afirmó que el medio “era totalmente injusto” con Viale. Y recordó que por fuera su colega se mostraba como una persona dura, pero en realidad era un “dulce de leche” que siempre estaba preocupado por su familia. “Él era un tipo sano que se levantaba a las cinco de la mañana y se iba a entrenar. Le marcaba el reloj a Adrián Suar porque iba a entrenar al mismo edificio donde el vivía. Le decía: ‘Llegaste tarde’. A veces iba a Palermo para cubrir una nota temprano y estaba el tipo corriendo y caminando. Era un tipo muy profesional. Uno de los pocos capaz de hacer un programa con una cámara, un camarógrafo y un micrófono. Sin escenografía, sin tema para hablar de bueyes perdidos y eso no lo hace cualquiera, sino un profesional como Mauro”, manifestó el periodista, muy emocionado.





