Tras la polémica por los famosos que cobran sus saludos en dólares, Pachu Peña regaló mensajes a sus seguidores

Pachu Peña (Nicolás Stulberg)

50 dólares por un saludo personalizado de Romana Malaspina, 30 por uno de Pachu Peña o 20 por el de Osvaldo Laport, son algunas de las cifras que se conocieron, sobre lo que cobra una empres norteamericana que se encarga de producir videos para sus clientes. Lejos de querer lucrar con sus seguidores, Pachu Peña fue por el camino contrario y eligió obsequiar al público sus mensajes.

“Freddy Villarreal, el Flaco Schiavi y Quique Felman cobrando 20 dólares el saludo. Pachu en Instagram”, escribió un usuario de Twitter y compartió capturas de una conversación con el participante de Corte y Confección: “Pachu, ¿podés firmarme la última foto mandándole saludos a mi viejo como si lo conocieras?”, a lo que el humorista respondió “listo”.

El saludo de Pachu Peña a un seguidor

Sobre la imagen tal cual se lo pidió su seguidor, luego escribió: “Mandale un gran abrazo a tu viejo”, cual si fuera un amigo del autor del posteo original. Quien respondió: “Gracias Pachu querido”.

Pero eso no fue todo y ante otro pedido de un seguidor, el flamante participante de La Academia decidió ir por más. “Hola Pachu, genio, ¿cómo andás? podés mandarle un feliz cumpleaños a mi amigo Enzo que lo tengo acá en frente y no me cree que lo podés saludar?”.

El saludo de Pachu Peña a Enzo

La respuesta del actor fue con audio: “Hola Enzo, querido. ¿Cómo estás? Feliz cumple, soy Pachu. Bueno, te mando un gran abrazo, cuidate mucho campeón”. El tuit recibió casi quinientos “Me gusta” y decenas de comentarios positivos: “No solo te saluda, también te hace famoso”, “Terrible crack”, “Realmente rey de reyes”, “Cuando pensaba que no podía amarlo más escucho esto”, “Es lo más grande que hay”, “Qué chabón buena onda”, “Qué tipaso” y “Genio”.

Además de ser una de las figuras de Polémica en el Bar, el ex ShowMatch es una de las revelaciones del concurso de El Trece conducido por Andrea Politti, Corte y Confección, además se está preparando para participar del nuevo segmento del programa de Marcelo Tinelli, La Academia, donde sus habilidades sobre el escenario serán evaluadas por Pampita, Ángel de Brito, Hernán Piquin y Jimena Barón.

Sobre el ciclo, hace unos días el conductor dijo a través de Instagram: “Volvemos en abril con nuevo programa, que va a tener cosas del Bailando y otras nuevas. ShowMatch, la Academia y además todo el humor político y del otro”. Al respecto, en otra historia justamente contó que “este es el año para volver con Gran Cuñado” y adelantó que las imitaciones de políticos que tienen preparadas “son geniales”.

El ciclo arrancaría a mediados de abril y además de Pachu, ya están confirmados para el certamen Flor Vigna, Agustín Cachete Sierra campeón del Cantando, Karina la Princesita, el Tucu López y Ángela Leiva, entre otros.

En las últimas horas, fue el mismo Tinelli quien dijo que comenzaría el 26 de abril o el 2 de mayo con el ciclo. Sobre cómo será el show, contó: “El estudio tiene 1200 metros cuadrados, dos escenarios a los costados, va a estar lleno de pantallas. El primer ritmo es el doble cubo o cubo al cuadrado, lo trajimos especialmente para esta versión. Los participantes van a bailar en espejo adentro de un cubo, con pantallas. Visualmente es muy bueno y muy difícil. El segundo ritmo vamos a hacer imitaciones a cantantes. Ya estamos trabajando en las máscaras”.

