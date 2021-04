Gonzalo Vázquez, el periodista de Intrusos de 28 años que es paciente de riesgo, tiene coronavirus: se había vacunado en febrero

Gonzalo Vázquez, cuando podía asistir al piso de Intrusos

“Algo para contarles...”, fue la primera frase del texto que escribió Gonzálo Vázquez en su cuenta de Instagram en el cual contó que el último fin de semana su novia -que también es periodista- Agustina Lucero, tiene coronavirus. La pareja se había ido a Mar de las Pampas por Semanas Santa, y el sábado por la noche ella presentó síntomas que la llevaron a realizarse un hisopado, cuyo resultado fue positivo.

Desde entonces, el cronista de Intrusos de 28 años que el 11 de marzo recibió la primera dosis de la vacuna por ser paciente de riesgo por tener diabetes, permaneció aislado junto a su pareja y el lunes se realizó un hisopado que primero dio negativo, pero luego presentó síntomas y lo dieron como positivo. “El sábado a la noche, Agus, mi novia, levantó fiebre. El lunes a la mañana nos hisopamos. Ella dio positivo de coronavirus. Desde el domingo tiene todos los síntomas que puedan imaginarse, pero va a ir recuperándose de a poco”, dijo sobre el estado de salud de Lucero.

El cronista compartió una foto mientras le realizaban el hisopado (@gvazquezok)

“Mi test dio negativo. Sin embargo, anoche (por el lunes) empecé a sentirme mal: líneas de fiebre, tos, cansancio y por sobre todo dolor de piel. Si bien soy de riesgo por tener diabetes, la vengo llevando mejor de lo que hubiera imaginado. Seguramente la primera dosis de la vacuna esté influyendo”, contó Gonzalo en su cuenta de Instagram.

Luego detalló que estaba a la espera de que un médico de su obra social le hiciera el seguimiento sobre sus síntomas y se mostró confiado en que pronto se van a recuperar ambos. “Estamos juntos, pero aislados, esperando que esto pase para salir más fortalecidos que nunca. Te amo, linda”, le escribió a su novia.

Gonzalo y Agustina en Mar del las Pampas el último fin de semana (@gvazquezok)

Este miércoles, Gonzalo informó en su cuenta de Twitter que finalmente lo consideraron como positivo por “criterio epidemiológico”.

“Hola, gracias a todos por la preocupación. Soy covid positivo por criterio epidemiológico y ya están haciéndome el seguimiento. Estamos bien. Si no respondo es porque estoy descansando. Perdí gusto y olfato. Les pido perdón y nuevamente gracias. Nos vemos en unos días”, indicó en la red social asegurando que por un tiempo no volverá a estar activo en las redes.

El tuit de Gonzalo Vázquez sobre su salud (@gvazquezok)

Hace algunas semanas, Gonzalo había expresado, en una entrevista con Teleshow, su felicidad por haber sido vacunado porque entendía que de esa forma, una vez que tuviera la segunda dosis (aun no le confirmaron la fecha para la próxima aplicación) podría volver a trabajar. Desde marzo del año pasado que el cronista está haciendo home office y pasó de estar frente de cámara a ser parte del equipo de producción de Intrusos.

“Sé que cada vez falta menos para poder volver a trabajar y que mi vida se estabilice. Intento estar en todos los detalles para que nada me saque de eje. Haber recibido la vacuna fue un antes y un después: sentí que volví a ser yo. Empecé a ser el que era antes. Durante la pandemia había cambiado y me había transformado en otra persona. Estaba muy enojado con todo, con la vida... Estaba muy caliente. Sentía muchísimas injusticias. Ahora me siento sumamente tranquilo porque me vacuné por derecha, haciendo las cosas bien. Y porque si bien no tengo la certeza, sé que está cerca el momento de volver a ir a trabajar”, decía el periodista que espera recuperarse pronto y transitar la enfermedad de la mejor manera posible.

