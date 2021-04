Después de los dichos de Matías Morla, reapareció Diego Maradona Jr: “Quiero estar en silencio porque es lo mejor que se puede hacer”

Diego Maradona Junior habló después de la aparición de Matías Morla (Video: "Polémica en el Bar", América)

Este lunes, Matías Morla, el último abogado y apoderado de Diego Armando Maradona, reapareció públicamente en TN Nostra (América), el nuevo programa de Jorge Rial. Entre sus declaraciones polémicas, dejó una sobre el vínculo entre el Diez y Diego Maradona Sinagra, más conocido como Junior, su hijo mayor.

“Diego Junior me parece un chico que sufrió, que le costó el reconocimiento. Tuvo muchas dudas sobre la paternidad. Maradona se lo dijo a Junior adelante mío. Le dijo: ‘Mirá, yo sé que tu mamá también estuvo con otros hermanos míos, yo no sé’. Y después quedó como una relación”, dijo Morla.

Esto motivó a que Junior diera su opinión. Lo hizo el martes por la noche en Polémica en el Bar (América), a través de un audio que le envió a la producción del programa.

“Mirá, yo no quiero ser malo. Decile a Chiche que yo lo quiero mucho, lo apreció mucho (en relación a Gelblung, panelista de Polémica...), pero en este momento no tengo nada que decir. No quiero contestar nada, no quiero hablar de nada. Quiero estar en silencio, en este momento, porque es la mejor cosa que se pueda hacer”, expresó Junior en español y con rasgos de su italianismo.

"No quiero contestar nada, no quiero hablar de nada. Quiero estar en silencio, en este momento, porque es la mejor cosa que se pueda hacer”, expresó Diego Maradona Junior (IG: @diegomaradonajunior)

Más temprano, también había opinado su madre, Cristiana Sinagra, a partir de los dichos de Morla. En un audio que envió a Intrusos (América), la mamá del mayor de los herederos del ídolo deportivo desmintió al letrado: “En 1986 comienza el juicio de paternidad. Quiero aclarar algo muy importante: que existen las pruebas con pasajes aéreos de que yo jamás conocí, ni frecuenté, ni salí con los hermanos de Maradona. Hay pruebas no solo de los pasajes aéreos, de entrevistas a los hermanos que jugaban en Argentina en el 86 y 85”.

Incluso, en ese sentido aclaró que era su hermana quien salía con Lalo, hermano de Diego, y no ella, que ni siquiera lo conocía. Diego y Cristiana estuvieron juntos entre 1985 y 1986; en septiembre del 86 nació su hijo en común, mientras Claudia Villafañe ya estaba embarazada de Dalma.

Cristiana Sinagra hablo con Intrusos (Video: "Intrusos", América)

Sobre Morla, dijo que no entendía por qué tanto ensañamiento con su hijo: “Él sufrió por 30 años antes de abrazar al padre y continúa ahora. Quiero decir que Diego jamás ha dudado de su paternidad conmigo, jamás, ni estando en Nápoles, ni antes, ni después, puedo contar tantas cosas”.

Ella sintió que el abogado la “difamó”, por eso dijo que pondrá un letrado en la Argentina para que “tutele” por su persona: “No sé por qué motivo Morla hace esto con mi hijo, con quien siempre tuvo una relación excelente, siempre fue educado, siempre ha respetado la relación con todos”.

Sinagra también se refirió a los tan mencionados regalos que Diego le habría hecho a Junior. Si bien admitió que sí le dio un auto, en ocasión de un cumpleaños, negó que Pelusa le hubiera comprado una casa y explicó: “El padre de mi hijo se la quiso regalar a su nieto Matías, porque vino y vio que vivían en una casa chica. Dijo que le compraría una casa más grande y él (Junior) dijo que no, su casa la compró solo, no vio un peso”. Antes de cerrar, reiteró que de todo lo que pasaba, lo que más tristeza le generaba era que su hijo sufriera, porque él no merecía eso.

SEGUIR LEYENDO: