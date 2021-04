Brenda Gandini habló de su relación con Daniela Cardone: “No podía entender por qué mi mamá no estaba conmigo”

Brenda Gandini habló sobre la relación con su mamá, Daniela Cardone.

Brenda Gandini no es una figura que acostumbre hablar de su vida privada. Sin embargo, invitada a Podemos Hablar, por Telefé, la actriz aceptó la propuesta de Andy Kusnetzoff de pasar al punto de encuentro. Así que se refirió a su infancia en el sur junto a su padre, Carlos Gandini, y dio detalles de cómo fue su relación con su madre, la ex modelo Daniela Cardone.

“No viví con mi mamá hasta los 18 años, después me vine acá (Buenos Aires) a vivir con ella. Fue por elección, yo estaba muy feliz en el sur con mi padre y con Pato (su pareja). Y la verdad es que siento que hoy, mirándola a la distancia, uno hace lo que puede, hasta donde puede. Hay que ver la historia qué trae cada uno. Nuestros padres vivieron otras historias, otro tipo de permisos, vivieron también mucho desamor”, comenzó relatando.

Y luego, a modo de reflexión, agregó: “Hoy nosotros elegimos ser padres y ser conscientes de la responsabilidad que implica tener un hijo. Es distinto porque, quizás, (antes) no tenían opción y las mujeres tenían que estar en la casa con los hijos. Y yo, por ahí, no podía entender cómo mi mamá no estaba conmigo. Hoy digo: ´Qué bueno que no estuvo en la casa conmigo y que hizo lo que quiso´”.

En ese contexto, Brenda dio su opinión al respecto: “Hoy que ya soy grande y tengo un pensamiento de que los hijos realmente son hijos de la vida y que nosotros estamos para acompañarlos y para enseñarles también, lo mejor que podamos, inculcarles valores, sobre todo el respeto, pero que también, que hagan lo que tengan ganas de hacer, entonces hoy mirando a la distancia digo: ’Qué bueno que me tocó esta historia´”.

Brenda Gandini y Daniela Cardone, años atrás

Ante este relato, el conductor le preguntó si tuvo la oportunidad de conversar esto con su madre, a lo que la pareja de Gonzalo Heredia respondió: “Tuve charlas muy sinceras, nosotras nos encontramos de grande, no tuvimos la convivencia. Hay que hacer lo que uno tiene ganas de hacer y, si sos madre, tenés que ser madre consciente y querer serlo. Gracias a Dios se aprobó en nuestro país el aborto legal, para poder dar la elección de que una mujer sea consciente sobre lo que implica traer a un hijo al mundo”. Y, visiblemente conmovida, señaló: “Me emociono porque está bueno verlo en el tiempo y ya es como una emoción linda, no es algo traumático”.

Para distender un poco el clima, Kusnetzoff le consultó sobre los gatos embalsamados que tiene su madre. “Yo lo veo como algo normal, es por cariño, ella ama a sus animales y es su manera de mantenerlos ahí con ella. Y está bien, cada uno tiene que hacer lo que quiere, sin juzgar, mirar la vida propia”, expresó al respecto. Y, ya cuando los invitados estaban sentados a la mesa, le dedicó un especial saludo a la mujer de su padre. “Le agradezco a Pato. Gracias enorme, porque soy lo que soy gracias a ella”, señaló.

En una reciente entrevista con El Planeta Urbano, la actriz había hablado sobre el desafío de criar a sus niños, Eloy y Alfonsina. ”Hoy viendo toda la lucha de las mujeres por tener lo que nos corresponde y digo: ‘Mi madre siempre fue una mujer que me bajó esa data que en su momento no la pude entender’. Fue súper rupturista. Y todo eso se lo quiero enseñar a mis hijos, especialmente al varón. Mi mayor desafío es criar un hijo feminista”.

