Llanto y frustración para Ximena Capristo en Corte y Confección: “Siento que están todos en contra mío”

"Siento que están todos en contra mío, no sé por qué", dijo Ximena Capristo ante el desafío presentado en la última emisión de Corte y Confección

Como en cada emisión, los participantes de Corte y Confección (El Trece) compiten por demostrar creatividad y talento a la hora de diseñar indumentarias en los distintos desafíos que se le presenten. La particularidad de esta cuarta temporada, que arrancó este lunes y nuevamente con la conducción de Andrea Politti, es que los protagonistas son famosos.

Nora Cárpena, Aníbal Pachano, Pachu Peña, Adriana Salgueiro, el Bicho Gómez, María Fernanda Callejón, Anita Martínez, Mario Guerci, Barbie Vélez, Ximena Capristo, Miriam Lanzoni y el Tucu López son las 12 celebridades que participan del reality show producido por LaFlia.

En el envío de este martes, el reto propuesto consistía en diseñar uniformes para los distintos miembros de un imaginario personal de una aerolínea. A Aníbal Pachano le tocó vestir a un comandante de abordo (“¡Qué disgusto!”, bromeó); al Tucu López, una azafata. Y a Ximena Capristo, la ropa para un comandante de abordo. ¿Su reacción? Primero, se mordió los labios y no pudo evitar que se escape una onomatopeya de dolor. Luego, ladeó la cabeza de un lado al otro, negándose de antemano al desafío.

“Vos podés, Ximena”, la arengó la conductora y, mirándola a la cara, agregó: “Te noto sensible, Xime”. “Ay, no, no, es que siento que están todos en contra mío, no sé por qué”, contestó la vedette. “¡No! ¿Por qué sentís eso?”, le consultó Politti. “Porque me toca ropa de un señor y nunca hice un pantalón”, se justificó Capristo mientras se le humedecía la mirada.

Andrea Politti vuelve a estar al frente de Corte y Confección en su cuarta temporada, esta vez con famosos como competidores, entre los que están Nora Cárpena, Aníbal Pachano, Pachu Peña, Adriana Salgueiro, el Bicho Gómez y María Fernanda Callejón

El programa se nutre tanto de imágenes en el estudio, que luce como un taller de costura, y también de los comentarios en off de los participantes. La edición acompañó una explicación de Ximena, ante la dificultad del desafío: “A veces es imposible que gente como nosotros, que estamos comenzando... ¡no podés llegar en 90 minutos en hacerlo perfecto!”, dijo en referencia al tiempo que cada participante tiene para cumplir con la misión de cada envío.

De vuelta al piso, Ximena buscó algo de consuelo en su cabeza antes de poner manos a la obra: “Tengo la idea en la cabeza pero no, no sé...”, dijo, compungida. “Tenés a tu coach, que te va a ayudar un montón. Dejate guiar”, trató de animarla Politti, así como también los locutores del programa y el resto de los competidores.

Este lunes fue el debut de la nueva temporada de Corte y Confección. El desafío propuesto en el primer episodio fue el de realizar ropa para “divas de todos los tiempos”. Así, la misión de los concursantes consistió en emular los vestidos de grandes estrellas como Mirtha Legrand, Susana Giménez, Xuxa y Natalia Oreiro.

Las confecciones fueron evaluadas por el jurado de especialistas, que está integrado por tres caras ya conocidas por los seguidores del programa. Son reconocidos representantes de la moda vernácula: los diseñadores Verónica De La Canal, Benito Fernández y Fabián Zitta. A la vez, Matilda Blanco, quien es una experta en moda y estilo, tuvo una vez más a su cargo el rol de jefa de taller.

Según las mediciones de Ibope, el programa del lunes tuvo un arranque de 6.9 puntos de rating y hacia la mitad del envío, alcanzó los 8.9, lo que supuso su número promedio. En tanto, el máximo pico de audiencia de esta primera edición, llegó hasta los 9.7 puntos.

