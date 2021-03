La repudiable amenaza de Coco Sily a Fernando Iglesias: “Si te cruzás conmigo, te voy a cagar bien a trompadas”

“Le pueden decir con toda tranquilidad a Fernando Iglesias: ‘Mirá para todos los costados cuando salgas de donde salgas, porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas’”, dijo contundente Coco Silly en su programa de radio Fuerte al Medio luego de que en una sesión, el diputado hiciera referencia a Estela de Carlotto.

“Estela de Carlotto pidiendo que Macri vaya preso ahora es un escándalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a quien fuera. Una representante de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, no pide que haya un tribunal, pide que sin juicio y sin condena vaya preso. ¿En qué te has convertido Estela? ¿Les suena esto de gente que va presa y es sancionada sin juicio y sin condena”, había dicho el diputado, dando lugar a la reacción del actor y conductor.

Los dichos de ambos fueron tema de debate en la emisión del martes por la noche de Polémica en el Bar. “Fernando Iglesias es un provocador. Que se banque Coco el quilombo que pueda tener, pero también que Iglesias se haga cargo de las boludeces que dice”, dijo Flavio Azzaro y dijo que “a un provocador si se lo caga a trompadas se lo tiene que bancar”.

Las palabras del periodista deportivo fueron cuestionados por Horacio Cabak: “¿Vos avalás la violencia? ¿Hebe de Bonafini es una provocadora?”, preguntó el ex modelo y luego que todos asintieran, siguió: “¿Hay que cagarla a trompadas?”. A lo que Azzaro respondió: “Estás hablando de una mujer grande, tenés que tener un poco de criterio ¡Como dice que le quiere pegar a una vieja”.

“Dale Flavio, ¿me vas a decir que el señor criterio sos vos? Dejame de joder”, contestó Horacio, en el plano de la ironía. “Vos te la tenés que bancar si te quieren cagar a trompadas, Cabak. Te la pasás provocando”, señaló Azzaro y esta vez el conductor se prendió al juego: “Cuál es mi provocación? ¿Pedir que se administren bien las vacunas? Pedir que no le pongan vacunas a pelotuditos de 20 años?”.

El anfitrión del programa, Mariano Iúdica, intentó poner paños fríos a la situación y aunque ambos panelistas cortaron el tema, se podía ver en sus caras que el enojo seguía. “Flavio es un provocador, y vos también, Horacio. Tenés un humor especial, lo sabés hacer”, señaló a modo de elogio el conductor aunque el ex modelo se mantuvo serio y no se hizo cargo. “Me parece nefasto que alguien avale que caguen a trompadas a una persona porque piensa distinto”, ratificó Cabak, avivando aún más las tensiones que solo se aflojaron con el ingreso de Roberto Peña para su desopilante imitación de Alex Caniggia.

Chiche Gelblung no se quedó afuera del debate. “Fernando Iglesias tiene razón. Primero Carlotto se abrazó con Macri durante cuatro años y ahora pide que vaya preso”, opinó quien es también es una de las figuras de Crónica y dijo que un conductor radial como Silly no puede usar su espacio para emitir un mensaje violento.

Hace unas semanas el diputado se había cruzado en las redes sociales con Piñón Fijo luego de criticar a la legisladora Ofelia Fernández y decirle “Piñón Fijo”, ocasionando la reacción del payaso cordobés interpretado por Fabián Gómez: “La cifra más certera de un político que ha colaborado eficazmente a la transformación del mundo real gestionando vía TW. Háblenme de payasadas”, escribió el ídolo infantil junto con un breve informe de gestión 2020 del político que resumía: “7 proyectos de ley - 39 proyectos generales- 152 acompañamientos 18 sesiones - 77 votaciones - 66 reuniones de comisión 4 reuniones presidiendo la Comisión del Mercosur 5 denuncias penales - 2 denuncias internacionales”.

“Aguante la Payasa Filomena”, respondió el político, en alusión a la payasa interpretada por Nina Lenze de la agrupación infantil “Vuelta Canela” que en el marco del Día de la Niñez participo de una de las conferencias de prensa que en agosto brindó el Ministerio de Salud para referirse al avance del coronavirus en la Argentina. Una vez más, el payaso de El Trece volvió a responder: “Bueno, yo estaba reprimiendo chistes malos! Pero ya que estamos... se ve que su pasado en el voley lo tiene muy atado a las redes! (Chiste malo, aclaré)”.

SEGUIR LEYENDO: