La Justicia dio su veredicto sobre el reclamo de Cau Bornes a Valeria Lynch: una mensualidad de 80 mil pesos

Valeria Lynch y Cau Bornes

“Ya lo veníamos anticipando. A veces se piensa que porque una persona es famosa, o son dos famosos, se van a apartar del Código Civil”, aseguró la doctora Elba Marcovecchio, abogada de Valeria Lynch en relación a la información judicial que trascendió ayer y que confirma el fallo a favor de la cantante en relación a los reclamos económicos que le hacía su ex marido, Cau Bornes. Lo dijo en Nosotros a la mañana, el programa de El Pollo Álvarez, por El Trece, y detalló: “Cau reclamaba alimentos posteriores al divorcio y el código civil es bien claro en este sentido. Solo para casos extremos. Y, gracias a Dios, no se da en este caso. Porque Cau goza de buena salud, hace shows… No hay razón para que pida alimentos extraordinarios”.

Según trascendió, Bornes, que es brasileño y también se dedica al canto, había iniciado acciones legales para obtener una compensación económica mensual de 80 mil pesos por haber abandonado su carrera para estar con ella y por haber dejado la casa que compartían, luego de la separación, en agosto de 2019. En este sentido, vale destacar que Tais (19), hija que Cau tuvo con la cantante folclórica Tamara Castro –que falleció en 2006– se quedó a vivir con Valeria.

En relación a la confirmación de la cifra de los 80 mil pesos mensuales que se le negaron a Cau, la doctora Marcovecchio contó: “Reclamaba un monto provisorio y otro definitivo. Yo no lo puedo dar, pero es más o menos lo que decían ustedes”.

Valeria Lynch y Cau Bornes con Tais

Considerando que Cau y Valeria se casaron en 2008 –después de estar dos años de novios– y que se divorciaron con división de bienes, la consulta del panel surgió en torno a si esto influía de alguna manera. “El Código Civil nuevo, que entró en vigencia en agosto 2015, dice que tanto al terminar convivencia como terminar con una relación con un divorcio podes pedir compensación económica. Se hace la demanda dentro de los seis meses”, señaló la letrada.

Entonces explicó: “Está básicamente fijada para los supuestos en donde la pareja, puede ser cualquiera, ha puesto todo su trabajo en la casa o en los negocios de la pareja. El caso más claro es cuando uno de los cónyuges dejó su carrera durante 20 años, cuidó hijos y después a los 50 se entera que tiene que salir al ámbito profesional y ¿cómo hace para reinsertarse? Ese es el claro ejemplo de la compensación económica”. Y aclaró: “Pero obvio que todos estos supuestos no se dan en el caso de Valeria y Cao. Ella ha sido quien ha cuidado de la familia”.

Cau Bornes y Valeria Lynch

Cabe recordar que el año pasado la cantante de “Me das cada día más” había asegurado en el programa PH, Podemos Hablar, de Andy Kusnetzoff, el principal problema del divorcio con Cau era con una cuestión de dinero. “Cuando hay un conflicto de esta naturaleza, hay que tener dignidad. Cuando una de las personas no tiene dignidad, todo se embarra. Es fácil la ecuación, adivinen. Yo creo que hay que pensar un poco, mirar para atrás, recordar los orígenes, ver quién es y hay que ver qué dio cada uno en la relación”, manifestó en su momento la artista, incomoda por tener que hablar públicamente de la situación.

Además, en ese entonces señaló que recién se dio cuenta de cómo era la verdadera personalidad de su ex cuando se distanciaron. “Igual yo venía sospechando desde hace bastante de cosas turbias o feas, pero eran sospechas nada más. Cuando te separás terminás conociendo a la persona realmente”, explicó en el ciclo que se emite los sábados a la noche por Telefe.

