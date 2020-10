Cau Bornes le respondió a Valeria Lynch en medio de su disputa legal: “No tengo nada que ocultar”

Cau Bornes y Valeria Lynch

Cau Bornes y Valeria Lynch están separados desde mediados del año pasado, pero recientemente salió a la luz que mantienen una conflictiva disputa legal por la división de bienes. Algunas versiones señalaban que el brasileño le reclama a la cantante argentina un millón de dólares en concepto de una justa distribución de los bienes conyugales. Sin embargo, Elba Marcovecchio, abogada de la argentina, dijo que el monto es menor y que se está “haciendo lo posible para llegar a un acuerdo”.

Además, el sábado pasado Valeria estuvo en el programa PH, Podemos Hablar, y lejos de minimizar el conflicto, le echó más leña al fuego. Al ser consultada si el problema principal del divorcio tiene que ver con una cuestión de dinero, respondió “obvio”, y agregó: “Cuando hay un conflicto de esta naturaleza, hay que tener dignidad. Cuando una de las personas no tiene dignidad, todo se embarra. Es fácil la ecuación, adivinen. Yo creo que hay que pensar un poco, mirar para atrás, recordar los orígenes, ver quién es y hay que ver qué dio cada uno en la relación”.

A Valeria, quien actualmente está viviendo con Tais, la hija de Cau Bornes con su anterior pareja, e “hija del corazón” de la cantante argentina, le preguntaron si “es verdad que uno conoce realmente a alguien cuando se separar”, a lo que ella respondió: “En este caso, sí. Igual yo venía sospechando desde hace bastante de cosas turbias o feas, pero eran sospechas nada más. Cuando te separás terminás conociendo a la persona realmente”.

Cau se había mantenido al margen de este conflicto -por lo menos de manera pública-, hasta ahora. A través de su cuenta en Instagram, el músico publicó una foto suya y ensayó una defensa en medio de esta disputa legal con su ex pareja. En la misma, aseguró que no tiene “nada que ocultar” y que no ha tenido otra pareja tras su separación.

Cau Bornes publicó esta foto suya junto al descargo (Foto: Instagram)

“Sigo viviendo en Buenos Aires. Diariamente estoy en contacto con mi amada hija Tais, que sabiamente se mantiene al margen de conflictos que no son suyos. Por la pandemia no he salido del país y no pude ver a mi madre en Brasil”, comenzó con su descargo Cau.

En ese sentido, manifestó: “Continúo trabajando en mi oficio de músico, que hago humildemente desde hace décadas y me permite estar pagando la universidad privada de mi hija. No me he vuelto a casar ni estoy ni he estado en pareja con nadie. Me encuentro en proceso judicial de partición de los bienes gananciales según establece la ley en la República Argentina para ambos cónyuges luego de mi matrimonio civil y religioso con la Sra. Valeria Lynch”.

Respecto al supuesto reclamo de dinero que hizo, según manifestaron Valeria y también su abogada, dijo: “Desconozco de dónde salieron las disparatadas cifras millonarias en dólares de las que se hablaron en algunos medios”.

Asimismo, aseguró que “no deben trascender circunstancias privadas” ante los medios de comunicación en medio de la mediación judicial entre las partes, y que él no realiza declaraciones al respecto.

Y concluyó, sin vueltas: “Sepan disculpar que aún teniendo una vida siempre transparente de la que nada tengo que ocultar, estoy hoy respetando el compromiso legal asumido, respetando a mi hija y también respetando a mi contraparte legal; siendo digno y guardando total silencio”.

