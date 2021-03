Daniel Aráoz perdió el humor frente al jurado de Masterchef Celebrity 2: “Lo que ustedes dicen me suena agresivo o desagradable”

Daniel Aráoz perdió su clásica sonrisa

La noche del martes de Masterchef Celebrity 2 empezó con un Tuti Fruti gastronómico: los cinco participantes, Georgina Barbarossa, María O’Donell, Dani La Chepi, Fernando Carlos y Daniel Araoz debían participar de este juego para obtener un beneficio. El encargado de mover el bolillero para seleccionar la letra fue el conductor del reality, Santiago del Moro. Y las categorías que debían completar bajo la atenta mirada de Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui fueron plato, frutas y verduras, postres, ingredientes y elementos de cocina.

Al cabo de unos minutos en los que los concursantes se divirtieron como niños, la ganadora terminó siendo La Chepi, por lo cual tuvo la oportunidad de contar con la ayuda del jurado dentro del mercado. Y estos le explicaron que en el desafío del día tenían que utilizar una fruta en sus paltos, pero que la que ella eligiera iba a ser de su exclusividad. La influencer optó por los frutos rojos. Y, luego, tuvo que decidir cuáles de sus compañeros debían utilizar frutas con carozo y cuáles frutas tropicales.

Enseguida, O’Donell hizo uso de su beneficio semanal por haber obtenido la medalla plateada. Y tuvo que decidir si los platos “a libre albedrío” que sus compañeros debían preparar debían ser dulces o salados. Luego de esto, cada grupo fue a buscar los ingredientes en tres minutos y se dispusieron a empezar con sus respectivas preparaciones, para lo cual tenían un plazo de una hora.

Llegado el momento de la degustación, la primera en pasar fue Barbarossa que presentó unas Costillas de cerdo al horno. “Más raro todo”, le dijo Betular al probar el plato. “Cada vez que yo te hablo estás hablando”, le dijo Martitegui a modo de reto. Y, para consolarla, Del Moro destacó su actitud de ir como “una participante más” siendo que era una estrella. A su turno, O’Donell presentó un Cremoso de queso brie. Pero Donato le aseguró que no le parecía un postre sino un plato entremeso. Y luego llegó Fernando con su Waffle. Pero Germán fue terminante: “No es un waffle”. Y lo comparó con una “galleta marinera”. “Una tostada vieja con crema y dulce”, aumentó la apuesta Damián, indicándole que estaba como en el día de su debut.

Daniel Aráoz

Entonces Aráoz presentó sus Costillas de cerdo a las que denominó “Juancito”, en honor a su padre. Y pareció feliz de la vida con el resultado, ya que según dijo había disfrutado mucho haciéndolo. Pero el jurado fue despiadado con él. “No entiendo lo que quisiste hacer”, le dijo Martitegui antes de detallar todos los errores de la preparación. Y la cara del actor se transformó. “No te frustres“, le pidió entonces Donato. “No, pero al haberle puesto el nombre de mi viejo, lo que ustedes dicen me suena mal, me suena agresivo o desagradable“, respondió el actor, dejando de lado la simpatía que lo convierte en tendencia en cada una de sus participaciones.

Sobre el final, la Chepi ofreció su Budín de la San Fruta, que hasta último momento temió que no se le cocinara, Pero, pese a sus propios presagios, los chefs le dieron su aprobación. “No muchos se animan a hacer un budín en sesenta minutos, porque te puede pasar que te quede crudo. Pero no está crudo, está muy bien”, le dijo Betular. Y definió al postre como “espectacular”. Así las cosas, los participantes que accedieron al “miércoles de beneficios” fueron la influencer, que hizo el mejor plato de la noche, y Georgina. Y quienes pasaron directamente al “jueves de última chance” fueron Fernando, María y, obviamente, Daniel.

SEGUIR LEYENDO: