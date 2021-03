Daniela rompió en llanto con las palabras de su hija, recuperada de cáncer: “Le dio sentido a mi vida”

Daniela se emocionó al hablar de sus hijas, sus nietos y su sobrino (Vino para vos - KZO)

En 2019, durante su paso por ¿Quién quiere ser millonario?, el relato de la cantante Daniela Mori conmovió a la opinión pública. La ex integrante de Las Primas y con un largo recorrido como solista, contó en el programa que conducía Santiago del Moro la dura batalla que había afrontado su hija, también llamada Daniela, contra una dura enfermedad. “Tuvo cáncer de ovarios y después hizo metástasis de colon, fue muy complicado. Tengo que agradecerle mucho a la ciencia. Sí, rezaba, pero recé muchísimo más a partir de eso”, contó Daniela en el ciclo de Telefé. “Mi hija me enseñó, me dio mucha fuerza. Gracias a la ciencia y al Hospital Italiano pudo vencer el cáncer”, señaló conmovida.

Al finalizar su participación en el concurso, la cantante señaló que los 130 mil pesos del premio los iba a utilizar para costear el tratamiento de un niño que había conocido en aquellas jornadas eternas en el hospital italiano. “Me gustaría ayudarlos, pero no tengo lo suficiente para hacerlo. Me encariñé especialmente con uno, Lucas, que no puede pagar mucho sus tratamientos, y le prometí a su mamá que lo que sacara iba para él”, anticipó.

A casi dos años de aquella aparición, la cantante volvió a referirse a la historia de su hija, también llamada Daniela, y a todo lo que vino luego. Lo hizo en Vino para vos, el ciclo de entrevistas que conduce Tomás Dente en Canal KZO. Pero esta vez, la autora de “Endúlzame que soy café” se corrió por un instante del lugar de protagonista y la que se llevó todas las miradas fue Daniela hija, a través de un mensaje que la conmovió hasta las lágrimas.

Daniela madre y Daniela hija, emocionadas en Vino para vos (Canal KZO)

“Te quiero infinito, sos una persona tan maravillosa. Te admiro como mujer y profesional y te quiero agradecer todo lo que haces por mí, por mis hijos y toda esta familia y por estar siempre. Te adoro, ma”, contó Daniela hija, que trabaja como maquilladora artística y es madre de Eliseo (10 años) y Francisco (7).

Al volver el primer plano, la cantante le costó recuperarse de la emoción. “Me embaracé a los 16 cuando era modelo y le dio sentido a mi vida. No me imagino mi vida sin Daniela y no recuerdo mi vida antes”, señaló la integrante de Las Primas. “Junto a mi otra hija, Linda, son mis mejores canciones”, agregó.

Después de hablar de la relación madre-hija, la charla continuó sobre el rol de abuela, que volvió a ser un cambio trascendental en su vida. “Me encanta que me mis nietos digan ‘abu’, nunca me imaginé que me iba a gustar ese papel”, apuntó la cantante de 51 años, que admitió que nunca tuvo problemas en reconocer su edad y que disfruta cada rato que pasa con sus nietos.

El conmovedor testimonio de Daniela en Quién quiere ser millonario (Telefé)

En relación los pequeños, señaló que la enfermedad de la mamá los volvió más sensibles. “Me enseñaron, me contuvieron, me decían ‘Abu no tengas miedo, ‘mamá va a estar bien’”, relató. Además, reveló que el mayor es, por el momento, el encargado de mantener en alto la llama artística de la familia: participó en comedias musicales como La bella y la bestia y Los miserables.

Durante el diálogo con Dente, la cantante también se refirió a la evolución de Lucas, aquel niño de ocho años que había conocido en el hospital y que no podía costear su tratamiento: “Gracias a Dios, a la ciencia y al programa, Lucas está bien. Yo soy la madrina”, narró con emoción en sus ojos y en sus palabras.

SEGUIR LEYENDO: