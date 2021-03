Martita Fort, tras los pasos de su papá: el espectacular tatuaje que se hizo en la pierna

Siempre tras los pasos de su padre Ricardo Fort, Martita pasó por su tatuador y se realizó un gran diseño en una de sus piernas que compartió con sus seguidores en las redes sociales: se hizo el dibujo de un tigre.

“En progreso”, escribió la joven que acaba de cumplir 17 en una de sus historias de Instagram junto con una foto de ella y del tatuador levantando el pulgar. Es que aún tiene que realizar más sesiones para terminar el dibujo, pero no pudo contenerse y mostró cómo estaba quedando todo.

El nuevo tatuaje de Martita Fort

No es el único tatuaje que tiene la melliza de Felipe. Hace unas semanas le preguntaron si tenía alguno en honor a su papá y sorprendió al mostrar su nuca con la inscripción 5-11-1968 en alusión a la fecha de nacimiento de “el Comandante”. Además, desde hace unos años tiene unas huellas de perro en uno de sus tobillos.

El tatuaje de Martita en honor a Ricardo

El primer tatuaje de Martita

Los hermanos acaban de comenzar quinto año, luego de un verano que los tuvo de vacaciones en Miami, donde fueron con su tío Eduardo, la pareja de él Rocío Marengo, sus primos Macarena, Angelina y Pietro y Marisa, su niñera. Incluso recibieron el 2021 en familia en la que fue la ciudad favorita de Ricardo.

Ya de regreso a Buenos Aires Felipe pasó sus últimos días de receso escolar para estudiar ya que se había llevado varias materias a marzo mientras que su hermana aprovechó para hacer vida social, según habían contado desde su entorno.

Los mellizos recibieron el 2021 en Miami con su familia

Los hijos de Ricardo estuvieron como invitados en el ciclo Los Mammones, de Jey Mammon y entre otras cosas revelaron qué era lo que más les gustaba de pasar sus días en Miami. “La playa y la pileta”, dijo él aunque acto seguido confesó que esta vez no había disfrutado de ninguna de las dos cosas porque se la pasó jugando a la Play, cosa de la que se arrepentía.

Sobre por qué no daban notas en televisión, Martita dijo: “No nos dejaban”, pero “ya nos empiezan a lanzar un poco”. Ambos viven con Gustavo Martínez, quien fuera amigo y pareja de Ricardo y a quien meses antes de morir el mediático le pidió, incluso a través de un documento legal, que cuidara de los pequeños en caso de que a él le pasara algo. También con Marisa, la niñera y ex integrante de Las Leonas, que los cuida desde bebés y que fue recomendada por Karina Antoniali, la ex mujer de Eduardo –hermano de Ricky–.

Los mellizos nacieron en el 2004 gracias a un proceso de subrogación realizado en Los Ángeles. El mediático había hecho las averiguaciones en Estados Unidos acompañado por su amigo Guillermo Peyrano y luego fue su padre, Carlos, quien le dio el dinero para el tratamiento. Fue él mismo quien cortó el cordón de la gestante cuando nacieron los bebés, que como eran muy chiquitos debieron estar varios días en incubadora.

Durante esas primeras semanas acompañaron al chocolatero su amigo el preparador físico Claudio Borges y su mujer. Cuando los bebés fueron dados de alta, la nueva familia se instaló en Miami, allí lo acompañó su ex cuñada Karina Antoniali y estuvieron aproximadamente un mes hasta que tuvieron todos los papeles para viajar a la Argentina. Recién ahí los flamantes abuelos, Carlos y Marta, conocieron a sus nietos.

