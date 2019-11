La de Ricardo fue la crónica de una muerte anunciada. Aunque a Gabriel García Márquez se lo parafrasee hasta el hartazgo con esta cita, en el caso de Fort es fatalmente cierto. Sus problemas de salud fueron hereditarios. Tanto su padre como su hermano Eduardo sufrieron problemas de columna, pero el cantante se diferenció de ellos en una circunstancia clave: jamás se cuidó. Hizo uso y abuso de su cuerpo desde los 18 años, al empezar a consumir anabólicos y hormonas para el crecimiento. Buscó alcanzar un ideal que siempre le resultó lejano, y su columna vertebral fue pagando las consecuencias: 28 clavos intentaron -también en vano- corregir su desviación. “Me arrepiento de esa operación. Me arruinó. También me arrepiento de haber entrenado desde los 16 años con mucho peso. Mi físico fue siempre lo primero, y me equivoqué”, dijo alguna vez.