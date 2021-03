El cruce entre Luciana Salazar y Evelyn Von Brocke: “Yo fui novia pública de él, no me digas contratada”

El momento del cruce entre Luciana Salazar y Evelyn Von Brocke (Video: "Intrusos", América)

La disputa mediática y judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado está en uno de sus puntos más álgidos. Después de que se difundiera una foto de él con una mujer, la conductora expresó su furia en las redes sociales y los medios por una supuesta infidelidad. Es que, según su versión, el ex presidente del Banco Central estaba intentando una reconciliación con ella.

Así es que este miércoles, Salazar volvió a hablar públicamente. Fue en Intrusos (América) a través de una entrevista telefónica. “Fue decisión de él revincularse con la nena. Él puso a la nena en el medio, no yo. Cuando nos empezamos a ver a escondidas por el tema de Matilda, él me pidió tiempo para contárselo a su entorno y a su novia. Al principio lo entendí, nos encontrábamos a escondidas en su oficina y en su casa”, describió la modelo, quien luego contó cuál fue exactamente el punto de quiebre de la relación.

Pero más adelante en la entrevista se dio un fuerte cruce entre Salazar y Evelyn Von Brocke, una de las panelistas de Intrusos. Luego de que se mencionara la conexión sexual que existía entre Luciana y Redrado, Von Brocke le hizo un comentario desafortunado que provocó la furia de la entrevistada.

“A uno no le gustan que no lo maltraten. Cuando yo digo que personalmente conmigo es otra cosa, me refiero a todo, no sólo a lo sexual. Eso es lo que me molesta y después entro en shock en todo momento”, dijo Luciana. “Es como una especie de fetiche”, agregó Rodrigo Lussich, uno de los conductores. Comentario que a Von Brocke le dio pie para comentar: “ Como te tiene contratada por tres, cuatro horas porque lo llevás al paraíso, de alguna manera en su cabeza funciona así ”, dijo la periodista.

Y la respuesta de Luciana no se hizo esperar: “Evelyn, estás siendo muy agresiva. Perdoname que te lo diga”. “No, no, te lo digo con el mayor de los respetos. Es lo que él le cuenta a sus amigos”, interrumpió la panelista, dando más detalles de su supuesta información. “No, no, no me lo estás diciendo con el mayor de los respetos. ¿Decirme contratada? Yo fui novia de él, novia pública. No me digas contratada. Se respetuosa porque vos como mujer, es muy violento que me digas eso a mí. Pará un poco”, la frenó Luciana.

“En la cabeza de Redrado es así. Pero yo no lo digo, lo dicen sus amigos, su entorno. Me llega a mi celular. Redrado siente que te contrata por cuatro horas, lo llevás al paraíso y besito en la frente”, insistió Von Brocke. “No, no, lo de contratada lo acabás de decir vos. No, no, Evelyn, no. ¡Te equivocaste! Lo escuché de tu boca, no de los amigos de él. Cuidémonos entre las mujeres. Y si lo dicen los amigos, es más violento todavía”, finalizó Luciana, quien en la última semana calificó como “violencia de género” las acciones sufridas por parte de Redrado.

Esto ocurrió este martes, cuando Fernando Burlando, abogado de Redrado, estaba dando una entrevista en Los Ángeles de la Mañana (El Trece). “Me parece que Luciana está equivocando los conceptos. Hay cosas que se resuelven en determinados ámbitos. Si vos injuriás o calumniás, listo. Excepto que se rectifique en una audiencia de conciliación establecida por la Justicia penal, lo que de alguna manera puede extinguir lo que es la causa. Si no, va a juicio oral”, dijo Burlando. Y Luciana le respondió a través de un mensaje de voz que le envió a una de las panelistas del ciclo: “Decile a Burlando que lo que para él es una injuria, para móií dens ouna violenspia de género”.

