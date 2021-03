Le robaron a Paulo Vilouta: “No me gusta naturalizar las cosas que están mal”

El relato de Pualo Vilouta sobre el robo que sufrió en Palermo (Audio: Novaresio 910, radio La Red)

Luis Novaresio comenzó su programa de radio la Red este miércoles por la mañana solidarizándose con su compañero Paulo Violuta, quien fue víctima de un hecho de inseguridad el martes por la noche mientras cumplía con sus compromisos laborales en América. El periodista había dejado estacionado su auto sobre la calle Honduras, entre Fitz Roy y Bonpland y cuando regresó notó que le habían roto el vidrio y le habían robado sus pertenencias.

“Yo lo tomé con mucha calma, pero no me gusta naturalizar las cosas que están mal”, dijo Vilouta sobre el hecho que ocurrió en las cercanías al canal América, en donde se desempeña como panelista de Intratables, conducido por Fabián Doman. “¿Quién te va a robar con la cantidad de gente que hay? Tenemos pizzerías, bares, cervecerías, quioscos...”, enumeró el periodista y agregó que también intentaron abrir el baúl de su vehículo. “Un afano con una impunidad”, consideró.

Luego detalló que debió dejar su auto en esas intersecciones porque su fin es estacionarlo en la puerta del canal, sobre la calle Fitz Roy, pero que no siempre encuentra lugar disponible. “Jamás pensé que me iban a robar en el barrio. Hay luces, cámaras...”, continuó y contó que entre las pertenencias que se llevaron había un maletín de cuero con sus auriculares la esponja del micrófono que utiliza para hacer su programa de radio, unos lentes, lapiceras: “Cosas que amo tanto”.

El mensaje que escribió Paulo Vilouta en su cuenta de Twitter luego del episodio

Además, en el asiento trasero tenía varios sacos que le había dado el equipo de vesturistas del canal para los distintos looks que utiliza en los programas. “Me afanaron uno, se ve que les gustó”, intentó ponerle un tinte de humor a su relato.

Por su parte, indicó que recién notó que le habían robado cuando ya había manejado algunas cuadras y comenzó a sentir que corría agua dentro del vehículo. El periodista se había llevado una botella de agua y pensó que se le había abierto. Sin embargo, cuando se detuvo en un semáforo miró para atrás y vio el vidrio roto y cómo los cristales se movían por el asiento. “Dios mío”, dijo en ese momento y hasta llegó a pensar que el ladrón estaba dentro del auto.

“Mirá qué forma de terminar el día”, lamentó quien miró su reloj y marcaban las 23:40. Esta mañana llegó a los estudios de radio La Red en taxi y se bajó en donde había dejado su auto anoche. “Me fijé a ver si habían tirado los lentes”, dijo en vano quien no encontró ninguna de sus pertenencias. “Me dio bronca. tengo que hacer trámites. Un bajón”.

Luis Majul sufrió un robo con las mismas características que Paulo Violuta, pero en el barrio de la Chacarita. Mientras escuchaba el relato de su compañero, Luis Novaresio contó su experiencia en Palermo: le robaron en tres oportunidades en el barrio. “A partir de eso empecé a prestar atención. Y fijate la cantidad de vidrios rotos que hay en los cordones. Es una zona liberada”, indicó el conductor del ciclo.

“Pasa todo el tiempo, a mí me han sacado dos ruedas, me dejaron los ladrillitos”, continuó y recordó que en el cruce de las Avenidas Juan B. Justo y Santa Fe también fueron víctimas otros conductores. “Robaban mucho celular. “Me agarraron pero no me lo pudieron robar”, contó Paulo Vilouta y su el conductor agregó: “Ahí (en esa zona) van liberando”.

