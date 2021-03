De la remake de Aquellos años maravillosos y el regreso de Macaulay Culkin, a la biografia de Doris Day: todas las novedades del mundo de las series

Regresa Kevin, creciendo con amor

"Kevin, creciendo con amor", también llamada "Aquellos años maravillosos"

Bajo el formato de un spin off vuelve la mítica serie de los 90 que protagonizó Fred Savage como Kevin, ese niño criado en la clásica familia estadounidense blanca. La serie dará un giro en su temática y contará la historia de un grupo familiar afroamericano en la misma época (1968/1973) en Alabama, con el conflicto racial de fondo. Conocida en inglés como Wonders years (Aquellos años maravillosos) la serie se estrenó hace 20 años y fue un éxito en nuestro país.

Macaulay Culkin vuelve a la TV

Foto Macauklay culkin desde el instagram de Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

El recordado Kevin McCalister de Mi pobre angelito, vuelve a la pantalla chica. Formará parte de la nueva temporada de American Horror Story y el creador de la serie, Ryan Murphy, publicó una foto de Macaulay Culkin junto a la actriz Leslie Grossman durante la grabación de la serie en Massachusetts. Murphy comentó en una entrevista algo que le aclaró a Macaulay antes de que aceptara: “Le dije que tiene una escena erótica y sexual loca con Kathy Bates”. Parece que ahí aceptó inmediatamente.

El hijo de Ragnar y el actor de Arrow en una nueva serie

Alexander Ludwig y Stephen Amell (@HeelsSTARZ)

La serie se llamará Heels y será producida por StarzPlay. En ella se reúnen Alexander Ludwig ( Vikingos ) y Stephen Amell (Arrow) que interpretarán a dos hermanos luchadores que resultan enemigos dentro del ring. Con looks totalmente diferentes a los que conocimos a estos actores, Heels llegaría a nuestro país recién en el invierno.

Dos ganadoras del Oscar que harán una miniserie

Natalie Portman y Lupita Nyong'o protagonizarán lo nuevo de Apple TV+

Natalie Portman y Lupita Nyong´o, ganadoras de una estatuilla dorada por El cisne negro y 12 años de esclavitud respectivamente, estarán juntas en el nuevo proyecto de Apple TV. Lady in the lake cuenta al vida de Maddie (Portman) una ama de casa que decide hacerse periodista para investigar un asesinato y Cleo (Lupita), una activista de derechos de la comunidad negra en Baltimore de los años 60.

¿Llega el final de Grey ‘s Anatomy?

Grey´s Anatomy

Luego de 17 temporadas ininterrumpidas, esta podría ser la última entrega de Grey ‘s Anatomy. En una entrevista con el sitio The Hollywood Reporter, su showrunner Krista Vernoff, aseguró que el final está cerca. “Estoy planeando ambas contingencias. Es difícil y no es ideal. No es donde me gustaría que estuviéramos”, afirmó. La serie que lleva 20 años al aire podría entonces ver su cierre definitivo en esta temporada.

The Morning Show, segunda temporada

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon (Crédito: Buchan / Variety / Shutterstock)

Fue una de las series más aclamadas en los últimos años por su temática de denuncia de un acosador que era presentador de la noticias en la televisión. Protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell, la segunda temporada se encuentra grabando a todo vapor ya que quieren estrenarla antes de mitad de año en Apple TV. Hasta ahora sabemos muy poco pero sí se dio a conocer una nombre que se suma a esta nueva entrega: Julianna Marguiles (The good wife)

Merlí, Sapere Aude ya tiene fecha de regreso

La serie spin off de la original Merlí fue todo un éxito en Movistar Plus. Pol Rubio (Carlos Cuevas), ese alumno rebelde que decidió seguir los pasos de su mentor y profesor, nos contó en Merli Sapere Aude cómo fue su vida cuando ingresó a la universidad a estudiar filosofía. El éxito de la primera entrega les permitió ahora sumar una nueva temporada que estrena el 2 de abril.

La vida de Doris Day

Doris Day y Kaley Cuoco (Shutterstock)

Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) será la encargada de darle vida a la legendaria actriz de comedias románticas estadounidense, Doris Day. La miniserie tomará de base el libro “Doris Day: Her own words”, escrito por A.E. Hotchner en 1976.

Llega la sucesora de Wanda vision

Falcon y el soldado de invierno

Luego de que finalizara la primera temporada de Wanda Vision en Disney plus, llega una nueva serie del universo Marvel que toma a dos personajes superhéroes que conocimos en la saga de los Avengers: “Falcon y el Soldado de invierno” reúne a los actores Sebastian Stan y Anthony Mackie como Bucky Barnes y Sam Wilson respectivamente. Nuevas aventuras para estos personajes que heredan el escudo del Capitán América.

Sky rojo, la serie española más esperada

Sky Rojo

La espera terminó y el próximo 19 de marzo llega a Netflix la serie Sky Rojo, creada por Alex Pina y Esther Martinlez Lobato, responsables del mega exitazo La casa de papel. La serie contará la historia de tres prostitutas que huyen después de herir a su proxeneta. Lali Espósito y Miguel Angel Silvestre son algunos de sus protagonistas.

