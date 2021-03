Le robaron a Luis Majul: “Les mando un abrazo grande a los chorros, me gustaría saber qué les pasa por la cabeza”

El relato de Luis Majul sobre el robo del que fue víctima en las últimas horas (Audio: "Esta mañana", Radio Rivadavia)

Este jueves, al abrir la transmisión de Esta mañana, su programa en Radio Rivadavia, Luis Majul relató fue víctima de un robo en la noche del miércoles. “Si hablan con mamá, díganle que no pasó nada”, comenzó, enviándole un mensaje a sus hermanas, para luego contar que cuando fue a buscar su auto, que había dejado estacionado en la calle Fraga al 100, en el barrio de la Chacarita, comprobó que habían ingresado al coche. Los delincuentes hicieron “pelota parte de la puerta” al hacer “fuerza con una barreta”, y así pudieron llevarse la mochila del periodista, que estaba en el interior.

Pese a enfrentar una situación de inseguridad “como le pasa a cualquier hijo de vecino en la Ciudad de Buenos Aires, y en la Provincia, ni hablar”, Majul destacó que hay “buenas noticias”. “Como en una especie de cadena de favores, alguien encontró la mochila y me la hizo llegar”, dijo el conductor, quien solo debió lamentar la pérdida de una laptop: pudo recuperar sus documentos. “Creo que estaban tan apurados que se dejaron un montón de cosas”, consideró sobre el accionar de los ladrones.

Además, trazó una comparación. “Así como en esa canción de (Joaquín) Sabina, yo les mando un abrazo grande a los chorros. Me gustaría tomar un cafecito con ellos para intercambiar alguna información y, por qué no, experiencias de vida: me gustaría saber qué les pasa por la cabeza para tomar semejante riesgo”, reflexionó.

El tema del español al cual se refiere Majul se llama “Pacto entre caballeros”. En la letra, Sabina recrea un episodio real. Tres delincuentes adolescentes lo reconocieron en pleno asalto y, tras saludarlo, los cuatro terminaron tomando infinidad de tragos en un bar. Al cantante le devolvieron sus pertenencias. Tiempo después, los ladrones fueron detenidos por la policía.

Noticia en desarrollo...

