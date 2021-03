La reacción de Antonio Laje al recibir al aire el insulto de un televidente

La respuesta de Laje a una persona que le mandó un mensaje agresivo (Video: América)

En los programas en vivo todo puede pasar y hay situaciones que son difíciles de manejar, pero la mayoría de los conductores de la televisión están acostumbrados a afrontar cualquier episodio sin problemas. En esta oportunidad, Antonio Laje vivió un momento incómodo cuando estaba leyendo en su programa Buenos Días, América los mensajes que le enviaban los televidentes por Telegram.

Todo comenzó cuando el conductor había pedido al público que respondiera a la siguiente consigna: ¿cuál es el precio que pagan por la nafta en donde viven? De manera inmediata, muchas personas de diferentes lugares de la Argentina enviaron sus respuestas. El periodista y su compañera, María Belén Ludueña, iban leyendo los mensajes que aparecían en la pantalla.

“Laje sorete”, escribió una persona a través de Telegram. El periodista vio este mensaje agresivo, no se quedó callado y decidió contestarle al televidente. “Y bueno, son opiniones... Son opiniones... Qué se yo, no tengo ningún problema... Doy la cara y me la banco todos los días, no como vos que lo escribís en un mensaje anónimo”, afirmó mirando a cámara.

“No me preocupa realmente. Lo que siempre pido es si no te gusta lo que digo, primero, no tenés que verme. Estás mirando, estás escribiendo e insultando... La verdad es: decí lo que pensás sin insultar”, señaló Laje y siguió leyendo otros mensajes. De esta manera, el conductor respondió con altura al televidente que lo había insultado sin razón.

En este 2021, Antonio Laje decidió no estar tantas horas al aire como el año pasado. En julio pasado anunció que dejaría de conducir el ciclo Antes de mañana que se emitía los domingos por la pantalla de América en la franja de 20 a 22 con la premisa de cubrir todo lo relacionado con la pandemia.

“Antonio nos dio una mano desde el principio cuando arrancó la pandemia -explicó Liliana Parodi, gerente de programación de América, ante la consulta de Teleshow-. El programa se iba a llamar Especial Coronavirus, pero le cambiamos el nombre. Teníamos pensado que saliera al aire lo que durara esto, pero todo se alargó y así llegamos hasta hoy”.

Desde su primera emisión Antes de mañana logró buenos números de audiencia y una lista de invitados de primer nivel que incluyó políticos, médicos, científicos y personalidades del quehacer nacional, que domingo a domingo participaban de la entrevista central que llevaba adelante Laje.

El hecho de tener tantas horas en pantalla fue el factor detonante de la decisión del conductor. “Hay que recordar que Antonio tiene cuatro horas diarias de aire en América, de 7 a 11, y en A24, de 7 a 10, con Buenos días, América -señala Parodi-. Además, él es piloto de avión y vuela los fines de semana. Yo le pedí un favor (con el programa), y la verdad es que lo fui estirando, lo fui estirando... pero lo concreto es que se prolongó más de lo previsto”.





