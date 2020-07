Antonio Laje dejará la conducción de “Antes de mañana”: los motivos

Antonio Laje, en la pantalla de América

El domingo 12 de abril Antes de mañana debutó en la pantalla de América. El ciclo conducido por Antonio Laje ocupó la franja de 20 a 22 con la premisa de cubrir todo lo relacionado con la pandemia. Pero a tres meses de su estreno el periodista le comunicó a las autoridades del canal que en las próximas semanas dejará el programa.

El anunció sorprendió mucho ya que Antes de mañana suele ser -junto a los programas de Alejandro Fantino y Debora Plager- lo más visto del fin de semana en toda la programación del canal. En un principio se lo había pensado para un tiempo limitado, pero el coronavirus -como en muchas otras circunstancias- obligó a cambiar los planes.

“Antonio nos dio una mano desde el principio cuando arrancó la pandemia -explicó Liliana Parodi, gerente de programación de América, ante la consulta de Teleshow -. El programa se iba a llamar Especial Coronavirus, pero le cambiamos el nombre. Teníamos pensado que saliera al aire durara esto, pero todo se alargó y así llegamos hasta hoy”.

Desde su primera emisión Antes de mañana logró buenos números de audiencia y una lista de invitados de primer nivel que incluyó políticos, médicos, científicos y personalidades del quehacer nacional, que domingo a domingo participaban de la entrevista central que llevaba adelante Laje.

El hecho de tener tantas horas en pantalla fue el factor detonante de la decisión del conductor. “Hay que recordar que Antonio tiene cuatro horas diarias de aire en América, de 7 a 11, y en A24, de 7 a 10, con Buenos días, América -señala Parodi-. Además, él es piloto de avión y vuela los fines de semana. Yo le pedí un favor (con el programa), y la verdad es que lo fui estirando, lo fui estirando... pero lo concreto es que se prolongó más de lo previsto”.

¿La decisión de Laje es definitiva? Responde Parodi: “Muy a mi pesar Antonio dejará el programa. Además no queremos descuidar las mañanas: BDA es un clásico con mucha audiencia, reconocido por el público. Es increíble lo que Antonio está trabajando, su labor periodística y lo que se lo respeta en el medio, por eso yo me estaba abusando un poco de su generosidad. Y me voy a abusar un poquito tiempo más de su paciencia. Estamos trabajando para resolver y estrenar otra opción en ese horario”.

El aviador: Antonio Laje en una de las facetas que más disfruta

Si bien el ciclo periodístico aún no tiene fecha certera respecto a su final, en septiembre ya no estará al aire. Antes de mañana es producido por Jotax, de Noel Vila, Juan Cruz Ávila y José Núñez, que también son responsables de Animales Sueltos y Fantino a la tarde, por la pantalla de América. Por eso el horario que dejará vacante Laje seguramente será ocupado por otro envío de Jotax.

“Por suerte hay ideas y productoras con nuevos proyectos, pero todavía es necesario pensar en programas que no involucren invitados ni gente de más en los estudios; tenemos que evaluar productos acordes a estos tiempos. Vamos a seguir poniendo al aire programas en plena pandemia, con los cuidados que la enfermedad requiere. Continuaremos haciendo televisión, que es lo que sabemos hacer”, concluyó Parodi, la mano derecha de Daniel Vila, uno de los dueños de la emisora.

"Antes de mañana" finalizaría en los últimos días de julio o en agosto

SEGUÍ LEYENDO

Coronavirus en la televisión: qué pasará con los programas de invitados

Los Martín Fierro ya tienen fecha: qué medidas tomarán para evitar los contagios