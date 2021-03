La emoción de Carla Czudnowsky al recordar a Juan Castro: “Fue la persona que me enseñó el oficio con un cuaderno y una birome”

La emoción de Carla al recordar a Juan Castro (Video: "Vino para vos", Kzo)

El pasado 5 de marzo se cumplieron diecisiete años de la muerte del recordado periodista Juan Castro. Ocurrió en el Hospital Fernández, luego de haber sido internado por las heridas que sufrió al caer del balcón de su departamento, ubicado en un primer piso. Tras descartar las hipótesis de intento de suicidio y homicidio, las pericias dieron cuenta de que un trastorno provocado por el consumo de cocaína, conocido como “delirium agitado fatal”, que provocó su fallecimiento.

Recientemente, la periodista Carla Czudnowsky estuvo invitada en el programa Vino Para Vos (KZO), conducido por Tomás Dente, y recordó a su amigo y compañero de Kaos en la Ciudad, ciclo de corte periodístico en el que Castro y su equipo se destacó por sus investigaciones.

“Juan soy yo. Porque con él hicimos Kaos en este mismo lugar (dijo en referencia al estudio en el que estaba siendo grabada la entrevista) y porque fue la persona que me enseñó el oficio, más allá de que estudié periodismo y había laburado en otros lugares. Pero fue la persona que se sentó con un cuaderno de espiral rayado y una birome me dijo: ‘Un informe periodístico se hace así'. Y me explicó como se hacía un informe”, recordó Czudnowsky.

“Cuando estaba por empezar mi primer programa como conductora, me sentó y me coucheó para hacer una entrevista mano a mano: desde las preguntas, el tono de la voz, si agarrás a la otra persona, todo. Fue la persona que me presentó a algunos de mis mejores amigos, fue la persona que me presentó a mi marido y padre de mis hijos hace 21 años, con el que nos conocimos laburando con Juan. Es una parte de mi vida cotidiana. Con Ronnie (Arias, quien también formó parte de Kaos) decimos que siempre se cruza, siempre aparece”, agregó la periodista.

Dente mostró algunos fragmentos de aquel programa y le preguntó a Carla qué veía y si le gusta mirarse en programas viejos: “Ahora soy yo, con todo lo que elijo seguir teniendo. Me encanta mirarme porque hay poco registro de Kaos, no hay muchas cosas subidas a YouTube y no tengo registro de esa mujer y de esos años que fueron tan torbellino, la verdad. Kaos es una de las cosas que disfruté mucho más después que durante. Fue otra de esas cosas que uno no registra mientras suceden”, dijo.

A la hora de hablar de Castro, por la charla también sobrevoló Mariano, el hermano mellizo de Juan. “Es una persona enorme. Es un gran periodista también y le cuesta mucho abrirse su lugar, que bien ganado lo tiene y merece mucho más de lo que recibe. Sigo teniendo una relación bastante cotidiana con él, lo amo profundamente. Sé muchas cosas de él y el sabe muchas cosas mías. Y es la prolongación de Juan, acá”, dijo.

Acto seguido, Dente reprodujo un mensaje de audio que Mariano grabó especialmente para el programa. “Carlita es divina, siempre estuvo muy cerca de Juan y después estuvo muy cerca de Hugo, mi papá, y de mí. Se mantuvo en contacto. Es una gran periodista. A mí me gustaría que Carlita escriba más”, dijo sobre Czudnowsky.

Con lágrimas en los ojos, Carla respondió: “Tenemos algo pendiente con Mariano, siempre hay que tener más tiempo. Es un ser que tiene la misma luz que tenía Juan en su corazón. Lo que pasa es que la luz de Juan a veces era oscura. No dejaba de ser luz, porque Juan era un ser muy luminoso. Pero a veces era también una luz oscura y debe haber sido intenso ser el mellizo de Juan. Como fue intenso ser amiga de Juan, y ser productora de Juan. Pero son cosas que elegiría mil vidas más”, cerró.

