Norman Briski habló de la crianza de sus mellizas de cinco años y bromeó: “Ahora me ganó Alberto Cormillot”

Norman Briski habló de la paternidad de Cormillot

Después de un año de pandemia, Norman Briski volvió al ruedo con dos obras de teatro y celebrando haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, que le dieron por ser una persona de riesgo por su edad. “Me vacuné hace diez días con la vacuna de Oxford. Me dolió un poco donde me la dieron un día y medio y se acabó, a no ser que me hayan dado otra cosa. No tuve ningún efecto secundario”, expresó. El director teatral cumplió 83 años en enero y pasó la cuarentena con sus hijas más pequeñas, las mellizas Sibelina y Galatea, que nacieron en agosto de 2015. En una distendida charla con Fernanda Iglesias, para su ciclo radial Esto no es Hollywood, contó detalles sobre cómo transitó esta particular situación.

“Los niños demandan y uno si se pone a pensar es una buena oportunidad para ser padre o madre. Cuando no hay pandemias más bien parece como que la escuela es un lugar para rajar sus hijos y que todos los juegos están pensados para eso ¿no? Para poder alejarse de los que quieren jugar todo el tiempo, porque lo único que quiere un chico es jugar”, dijo sobre las pequeñas que tuvo junto a Eliana Wassermann.

En ese contexto, fue consultado por la decisión de ser padre a los 78 años. “Bueno ahora me gano (Alberto) Cormillot ¿no? Yo lo conozco de hace muchísimos años, mis hijas mayores, Catalina, Olinda, Gastón especialmente ha jugado con sus hijos, así que lo conozco y sé que es extremadamente solidario y cordial”. Y ante la pregunta de si le daría algún consejo al reconocido médico, fue contundente: “Consejo yo no…eso ya pertenece a profesionales, que son los que saben mejor, adaptándose a cada chico porque cada chico es un universo distinto. Y los hay buenos, que te dicen ese periodo de lactancia, y todas esas cosas, hay mucha gente muy capaz que son muy de acudir, porque todavía falta mucho para una difusión sana de esos temas ¿no?”.

Norman Briski y su familia

Cabe recordar que el pasado 12 de marzo, Alberto Cormillot anunció que será papá a los 82 años. “La idea era confirmarlo a los tres meses, y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes, y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, dijo el nutricionista en Cada mañana , el ciclo de Marcelo Longobardi de Radio Mitre, sobre los motivos que lo llevaron a adelantar la noticia que recién iban a dar en un par de semanas.

En otro tramo de la entrevista, el actor se refirió a la vuelta a clases de sus pequeñas hijas. “Todavía no las mandamos porque sería bueno mandarlas cuando los efectos de la vacuna hagan que no nos contagiemos en la puerta. Si vuelven ya estamos vacunados, yo no soy de los que alientan estas pequeñas decisiones, me parecen que son apresuradas porque todos quieren volver a rajar del hogar y que quieren trabajar para hacer dinero y el dinero como es indispensable para el consumo se arma un concadenado de alienaciones”, expresó.

En el plano laboral, Briski se encuentra estrenando dos obras. Un reestreno de La conducta de los pájaros y por otro lado, 981, “un espectáculo sobre lo que significa la inercia y todas las cosas que arrastramos en la vida”.

