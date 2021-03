Luciana Salazar habló de su conflicto con Martín Redrado: “Me quiere hacer quedar como loca y mentirosa cuando es al revés”

Luciana Salazar y su pelea con Martín Redrado (Video: "Polémica en el bar", Telefé)

La historia de amor y desencuentros entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece un eterno déjà vu. Hace apenas unos días, la modelo había dado a entender respondiendo preguntas de sus seguidores de Instagram que ella y el economista habían decidido darse una nueva oportunidad. Sin embargo, el fin de semana pasado, una foto del hombre haciendo la cola para vacunarse en Miami junto a otra mujer, que podría ser Lulú Sanguinetti, despertó la furia de la mamá de Matilda, quien salió a acusarlo en Twitter de jugar ”con las mujeres de todas las edades”, incluyendo también a su hija.

Frente a esta situación, Redrado decidió recurrir a su abogado, Fernando Burlando, quien en diálogo con Teleshow aseguró que iban a recurrir a la Justicia alegando “violencia moral”. “Cada determinada cantidad de tiempo (Salazar) aparece repitiendo hechos y situaciones, y estamos estudiando si eso podría configurase como un hostigamiento”, señaló el letrado.

Finamente, Luli decidió salir a aclarar la situación en diálogo telefónico con Mariano Iúdica para Polémica en el bar, por América. Para empezar, la modelo explicó que la medida cautelar que estaba circulando por las redes sociales ya había caducado y que ella, perfectamente, podía referirse a quien fuera su pareja. ¿Cómo está Matilda?, le preguntó entonces Gastón Recondo, teniendo en cuenta que ella la había mencionado en sus posteos. “Empezó el colegio y está feliz. Es una nena llena de amor”, dijo.

Luciana junto a Redrado (Foto: Verónica Guerman)

Inmediatamente, Chiche Gelblung quiso ir al hueso y preguntar por el conflicto. “A mi la verdad que jugar con los sentimientos de los chicos me parece algo siniestro”, dijo Luli. “¿Por qué involucraron a Matilda? ¿Es el papá?”, lanzó el periodista. “Yo siempre dije que no es el papá biológico. ¡No sé por qué la gente insiste con eso!”, respondió la modelo.

“¿Redrado incidió en la decisión de que vos seas mamá?”, le consultó entonces María Fernanda Callejón. “Ustedes conocen toda la historia, lo que yo deseaba ser madre y todas las situaciones que viví, muy desafortunadas. Él fue partícipe de que Matilda pueda venir a este mundo. Él lo hizo posible porque me ayudó económicamente”, explicó Salazar.

En relación al lazo que une al economista con su hija, Luli aclaró: “A mí me parece que es una cuestión de sentimientos, porque mi hija me pregunta: ‘¿Vino Martín?’ Es como una manipulación”. En ese momento, el creador de Memoria le preguntó: “¿Del amor a lacra hay algo en el medio?”. “A mí me parece que, después de dos años y medio de no haber estado con él, el amor se construye de vuelta. Yo no puedo decir que seguía enamorada porque no es real y se lo dije a él”, señaló la modelo.

¿Qué fue lo que pasó entonces para que volviera la crisis con Redrado? “Aposté por última vez a creer en él después de tanta cosa y la verdad que me defraudó. Yo pensé que no iba a pasar eso”, dijo Salazar. Luego reiteró que, para ella, era incompatible que el economista estuviera con una persona que era su novia y las viera a ella y su hija a escondidas. Y remarcó: “El día 10 de enero yo empecé a salir con Martín. Y no puede decir que no porque no sólo que hay pruebas, sino que hay testigos. O sea que no tiene forma alguna de negarlo. A mí me pone siempre en un lugar de la loca, la mentirosa, cuando es todo al revés”.

Para terminar, Salazar aclaró que su hija nunca llamó “papá” a Redrado y que ella tampoco lo permitiría. Y desmintió que hubiera un acuerdo económico entre ella su ex para la manutención de la niña hasta la mayoría de edad. “Dicen que estoy extorsionando a Martín con un video sexual y es, absolutamente, mentira”, concluyó Luli.

