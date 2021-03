Marley contó cómo fueron los primeros días de Mirko en el jardín: “Me pareció muy grave cortarle la escuela durante un año”

Marlye y Mirko

Con apenas mas de tres años, Mirko ya conoció decenas de países, se codeo con celebridades del mundo incluidos el papa Francisco y Diego Maradona y luego de un bautismo en Nueva York se convirtió en ahijado de Susana Giménez. Sin embargo, como todos los nenes de su edad, una de las cosas que más necesita y disfruta es estar con sus pares.

Hace dos semanas el hijo de Marley regresó al jardín de infantes, luego de un año sin clases presenciales en el que aunque hizo actividades y aprendió contenidos a través de zoom, no pudo relacionarse con sus compañeritos como si hubieran compartido una sala.

“La primera semana estuvo genial, esta semana ya no quiere quedarse”, dijo el conductor de Minuto para ganar en diálogo con Marcelo Polino en Radio Mitre sobre cómo había sido el comienzo del año escolar para el pequeño. Además, develó que durante el comienzo de la cuarentena, hace casi un año, no fue fácil para su hijo cortar el vínculo con otros chicos: “Con el tema de la pandemia la primera vez que Mirko vio un nene empezó a saltar de alegría”.

En el 2020 el nene había comenzado a cursar salita de dos en un jardín, pero solo alcanzó a ir unos pocos días cuando el 16 de marzo las escuelas del país cerraron y cuatro días después se decretó la cuarentena total y estricta en todo el territorio con el fin de frenar el avance contra el coronavirus. “Me pareció muy grave cortarle la escuela durante un año”, dijo Alejandro Wiebe.

Marley y Mirko antes de empezar el jardín

Hace unos días Marley había compartido una foto de él cuando era chico rumbo al jardín de infantes con el delantal verde y otra de su hijo, en las que su parecido es realmente asombroso. “Padre yéndose al jardín de infantes décadas atrás... hijo preparándose para la misma etapa”, escribió. Una de las primeras en comentar la imagen fue Susana: “Qué divinos los dos, son idénticos, los amo”.

La semana pasada, volvió a compartir una foto del nene rumbo al colegio, esta vez desde la cuenta de Mirko. “Ya desayuné. Pero una tostada más antes de entrar al jardín no viene mal”, escribió junto con una imagen en la que se lo ve caminando y comiendo, con el guardapolvo.

Mirko rumbo al jardín

El año pasado Marley se había mostrado muy emocionado con la idea de que su hijo comenzara a ir a la escuela. “Listos para ir al primer día de jardín de infantes de Mirko, yo estoy nervioso y ansioso y me desperté a las 6 AM. Mirko mucho no entiende a donde lo estoy llevando- Veremos cómo nos va. #SalitaDe2″, había escrito junto con una foto en la que sostiene a upa al nene y se muestra la mochila de Cars, con todas las cosas necesarias para el nuevo desafío.

La emoción de Marley el año pasado cuando Mirko empezó el jardín

Luego de un año de virtualidad, como todos los chicos del país, Mirko está haciendo la adaptación del jardín hasta poder estar toda la jornada sin problemas. Deberá volver a aprender la rutina de levantarse todos los días temprano para ir a la escuela, compartir la mañana con sus amigos y con la maestra y extrañar también un poquito a su papá, de quien casi nunca se despega.

