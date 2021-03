Las fotos del cumpleaños de Roma, la hija de Dalma Maradona: langostinos, macarons y juegos con distanciamiento social

@dalmaradona / instagram

Roma, la hija de Dalma Maradona cumplió dos años el 12 de marzo y lo celebró este fin de semana con una fiesta que su mamá organizó en el jardín de su casa, con la temática del payaso Plim Plim. Estuvieron presentes familiares y unos pocos amiguitos de la nena que tuvieron que adaptarse a los protocolos vigentes.

Bienvenidos al cumpleaños de Roma





Una de las cosas que más resalta entre las fotos que la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe compartió del cumpleaños de su nena es el menú, por demás elaborado para una fiesta infantil. Entre los paltos había macarons rellenos de langostinos y huevos con jamón crudo. También se ofrecieron opciones saludables que incluían frutas y verduras asadas.

El menú del cumpleaños de Roma

Macarons rellenos de langostinos

Para los más chicos había galletitas y magdalenas. Aunque sin dudas lo más sobresaliente fue la torta de cuatro pisos en cuya cima estaba el payaso Plim Plim, acompañada de una gran mesa dulce que incluyó galletitas decoradas con la temática, cup cakes con el nombre de la homenajeada y hasta bolsas de pochoclos.

En medio de la pandemia que sacude al mundo, los papás de Roma no tuvieron más opción que celebrar al aire libre y con pocos invitados. Para cumplir con todos los protocolos, cada uno de los nenes tenía su propio plato, que no se mezclaba con el de los otros, y los animadores realizaron juegos con aros para ubicar a cada chico y separarlos acorde al distanciamiento social recomendado.

@dalmaradona / instagram

@dalmaradona / instagram

Una de las fotos más tiernas que compartió la actriz es la de su nena a upa del payaso. Aunque no se puede ver su cara, se ven sus manos abrazándolo afectuosamente “Capítulo aparte para Plim Plim y todo su equipo, los amo para siempre. Roma estaba feliz y lo disfrutó muchísimo, vale la pena”, escribió feliz la hija del Diez y otro posteo se lo dedicó a los animadores y confesó: “Los mejores del mundo, me copié de todos los cumples de Benja (su sobrino de 11 años)”.

@dalmaradona / instagram

Además, compartió una foto de una nena con un vestidito blanco y una corona que dice “Roma”, jugando en el pelotero. Muchos pensaron que se trataba de la cumpleañera, per Dalma aclaró: “A toda la gente que me pone ‘en esta foto es igualita a vos’, es la hija de mi prima. Es Lucía, Lucy como le dice Roma. Es hermosa, pero no es mi hija”. Luego bromeó: “Muy pronto club de fans de Lucy. Que la madre no vea esto porque la sortea entre los fans, ¿o no prima?”

Juegos, payaso, animador y pelotero, también había una pequeña calesita, mesas chiquitas para que los chicos pudieran comer más cómodos, un tobogán, globos y por supuesto, piñata. Todo el evento estuvo a cargo, como no podía ser de otra manera, de la Tata, como Roma y Benjamín llaman cariñosamente a su abuela Claudia, la ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity.

@dalmaradona / instagram

El viernes, el día de cumpleaños de la nena, Dalma usó sus redes sociales para saludarla. “Todo lo que pueda decirte hoy no alcanza. Te deseo para vos, lo mejor que tengo yo... El amor verdadero, la risa y los amigos. Te deseo que seas libre y feliz. Amo ser tu mamá más que nada en este mundo. Vos sin saberlo, me salvaste la vida. ¡Te amo Roma! Sos el lorito más hermoso. Que los cumplas todo lo feliz”, escribió con una foto de la pequeña cuando era una bebita.

SEGUIR LEYENDO