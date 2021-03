La angustia de Nancy Pazos luego de que su hijo Nicanor se volviera a contagiar coronavirus en Cancún: “Es la segunda vez en seis meses”

La periodista aseguró que jamás pensó que su hijo se iba a reinfectar

Nancy Pazos contó en su cuenta oficial de Twitter que su hijo Nicanor, fruto de su relación con Diego Santilli, se contagió coronavirus en Cancún, donde estuvo siete días de viaje de egresados con sus compañeros de la secundaria. En agosto pasado, el joven de 17 años ya había tenido la enfermedad, pero sin síntomas. En esta oportunidad sí tuvo fiebre, tos y dolor corporal. La noticia sobre un grupo de jóvenes provenientes de México que regresaron con el virus había generado una gran preocupación, aunque la periodista no sabe si el adolescente vino en ese mismo vuelo al que hacía referencia la nota.

“Algo extraño está pasando con las agencias de viajes de egresados que llevan los chicos al exterior. Van con seguro de viaje, los hisopan a todos antes de volver. Todos dan negativos. Y los positivos saltan en los controles de Ezeiza”, escribió la periodista. “¿No es muy loco o demasiada casualidad que no de ningún chico positivo allá y todos acá? En el medio subieron a un avión, comieron en el avión, es decir que se sacaron el barbijo porque el vuelo dura 7 horas. Fueron al baño. En fin. Seguro que es porque yo soy mal pensada”, agregó en la red social. Y, tras asegurar que su hijo era uno de los infectados, se lamentó: “Segunda vez con COVID en seis meses”.

En una entrevista con el ciclo Pasa Montagna de Radio Rivadavia, la conductora dio más detalles de lo ocurrido durante el viaje de su hijo a México: “Nicanor viajó el 3 de marzo con su grupo de egresados. Son chicos que terminaron el secundario el año pasado, en pandemia, terrible. El viaje de egresados se suspende en septiembre... Finalmente se decide consultar con todos los ministerios y los protocolos y viajan la última semana de febrero y la primera de marzo”.

Además, la panelista de Flor de Equipo explicó: “Con todos los protocolos previstos viajan allá, los hisopamos a todos... La cuestión es que un par de chicos comienzan a tener síntomas allá en Cancún el martes. Ellos regresaban el jueves. Mi hijo fue a hisoparse con tos, dolor de cuerpo y temperatura en el hotel. Eran 65 chicos y dieron todos negativo. La médica le dijo (a Nicanor) que tenía una angina”.

En diálogo con Pablo Montagna, Nancy contó que su hijo le pide que le sacara turno para hisoparse porque estaba convencido que se había vuelto a contagiar. “Yo organizo para que apenas bajen del aeropuerto se hisopen ahí en Ezeiza... Llegó el jueves a la noche, se hace el hisopado. El viernes a la mañana le da positivo, pero ya estaba aislado. Apenas entró a casa, se metió en su habitación. Lo puteé porque ni me saludó, pero se sentía mal, con mucha fiebre... pero ahora está bien y monitoreado”, aseguró.

Por precaución, la periodista mandó a sus otros dos hijos a la casa del padre, y ella se quedó sola con Nicanor en su vivienda para cuidarlo, pero cumpliendo con un estricto protocolo, sin tener ningún contacto. Y anunció que esta semana no estará en el ciclo que conduce Flor Peña por Telefe. “Nunca pensé que Nicanor se pudiera reinfectar”, aseguró Pazos. Por último, señaló que hasta el momento hay 17 compañeros de su hijo que dieron positivo de coronavirus y admitió que todavía puede haber más casos.

Cabe recordar que la mamá de Nancy murió a los 72 años por coronavirus en septiembre de 2020. “Acaba de morir mi mamá. Una mujer que me crió empoderada fuera de época. Hacía 7 meses que vivía en casa. El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos. En febrero despedí a papá, ahora a mamá. Se separaron hace 40 años, pero el hilo rojo existe”, contó la periodista en su cuenta de Twitter.

“Murió de COVID. Paradojas del destino. Se contagió en casa. Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente, aunque su mente nos había dejado hacía rato”, agregó en otro mensaje publicado en su red social. “Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me dijiste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre”, concluyó entonces.

