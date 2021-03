El dramático testimonio de Araceli González luego de superar el coronavirus: “No se lo deseo a nadie: tengo a mi tío en coma y a mi sobrinito internado”

El dramático testimonio de Araceli González tras superar el coronavirus (Video: Instagram)

Se podría decir que su situación no fue grave, ya que no requirió de una internación hospitalaria ni de asistencia respiratoria. Sin embargo, a doce días de haber anunciado que había dado positivo en el test de coronavirus, Araceli González volvió a sus redes sociales para dar su testimonio sobre la enfermedad. Y dejó en claro que no es un virus para subestimar, ya que toda su familia, incluyendo a su marido, Fabián Mazzei, y a su hijo, Tomás Kirzner, se vio afectada de distinta manera. Y que ella misma la pasó muy mal.

“Después de mucho tiempo, vuelvo a aparecer en las redes. De verdad, la pasé muy mal. Es un virus que no se lo deseo a nadie. Y los que lo pasaron por su cuerpo saben, perfectamente, lo que se siente. Algunos tuvieron mucha más suerte y fue sólo un poco de dolor de cuerpo un día o dos. Pero a otros nos afecta con más potencia. No sé de qué dependerá eso. Si hay alguien que está bien alimentada y se cuida, esa soy yo. Pero creo que me habían bajado las defensas, porque no sólo abordamos nuestra vida sino que también la de muchas personitas que tenemos alrededor durante toda la cuarentena. Y eso llevó a que toda mi familia se contagiara”, comenzó diciendo la actriz.

Y continuó: “Hoy estamos con un panorama bastante difícil, porque tenemos a mi tío internado, que es como mi papá. Es la persona que estuvo siempre al lado de mi mamá para contenerla y para ayudarla en mi crianza, junto con mis abuelos. Y está inducido a coma. Estamos recibiendo partes diarios. También tengo un sobrinito chiquito que lo amamos. No hay que pensar que a los niños no les pega como nos pega a nosotros. Por favor, no subestimemos más este virus. Vito está con mucha fiebre, hace siete u ocho días internado con su mamá, que terminó de cumplir su COVID junto con su hijo dentro de la clínica”.

Después de explicar su situación, Araceli trató de hacer reflexionar a sus seguidores. “Tratemos de colaborar para que todo el mundo tome conciencia de la importancia de cuidarse, de cuidarnos para cuidar al otro. Este virus necesita un ataque profundo, necesitamos la vacuna. Tenemos que ser vacunados todos para que esto se debilite cada vez más”, dijo.

Araceli agradeció el cuidado de Fabián Mazzei

Y enseguida contó: “Yo veo que mamás y papás de distintos amigos están siendo vacunados y eso me da una gran alegría. Nosotros, a las personas mayores de nuestra familia también las tenemos anotadas, esperando ese llamado maravilloso que nos diga: ‘Los pueden vacunar’. Y nosotros como adultos, yo con más de cincuenta años, esperando para cuando me toque. ¡Cuando me toque! Pero lo más importante es acompañarnos”.

La actriz explicó que el coronavirus no sólo ataca el cuerpo sino también la psiquis de las personas. “Esto es algo que quizá no se dice, pero psicológicamente te destruye. Porque todos los días te levantás pensando: ‘¿Qué va a pasar hoy?,’ ‘¿Qué voy a tener?’, ‘Me duele la garganta, me duelen los oídos’, ‘¿Puedo respirar o no puedo? Suceden muchas cosas. Quizás, el que lo vivió sabe de qué hablo. Quizás otros lo vivieron como mi hijo que no tuvo ningún síntoma. Pero todos los días estábamos acá pendientes: ‘¿Hijo estás bien?’ ‘¿Necesitás algo?’, ‘¿Podés respirar bien?’”, señaló.

Como para dejar en claro su mensaje, Araceli aseguró: “Fue lo más espantoso que me pasó en la vida. Y vengo de una experiencia terrible el año pasado de dos bacterias en sangre. Porque, además, no es que sólo tuve el virus y me lo tuve que bancar, sino que estamos alerta todos los días esperando partes para ver cómo está mi tío. Y el parte del enano para que salga. Porque nadie nos cuenta que a los niños también les afecta. Y quizá les afecta más en la parte gastrointestinal y pueden vomitar un montón”.

Araceli agradeció a todos los que estuvieron pendientes de ella, en especial a su esposo, y remarcó la importancia de una buena alimentación. A dos días de haber recibido el alta, la actriz aseguró que era la primera vez que se levantaba, todavía con dolor de cuerpo. Y explicó: “Ahora viene el post COVID que es reconstruir el cuerpo. Bajé mucho de peso. Y tengo que recuperar mi panza porque me afectó muchísimo. Así que tengo que tener mucha fuerza”.

Para terminar y después de pedir por la recuperación de sus seres queridos, Araceli aseguró: “Me llené de miedos, de muchos miedos. Miedos que yo no tenía. Miedos que no se potenciaban nunca. Así que hay mucho trabajo posterior al este virus. Y hay que seguir rezando para que todo esto termine bien”.

