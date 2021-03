Gastón Trezeguet, a 20 años de Gran Hermano: “Nos tuvimos que encerrar un mes más porque la gente nos perseguía en la calle”

Gastón Trezeguet, a 20 años de Gran Hermano

El 10 de marzo de 2001 la vida de Gastón Trezeguet y de los otros once participantes que ingresaron a la casa de Gran Hermano cambiaría para siempre, ya sea porque fue el puntapié inicial para su carrera en los medios como por la experiencia de haber estar encerrado con gente desconocida durante meses.

En ese contexto, y en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez, el productor contó por qué decidió anotarse en el polémico reality. “En aquel momento entré porque yo estudiaba administración de empresas, trabajaba en una exportadora de acero y no me iba nada mal, pero me sentía sin rumbo, sin motivación y me tiré a la pileta con eso a ver qué era, pero ni siquiera tenía un objetivo artístico, era para ver cómo era la experiencia”, explicó. Y agregó: “Pero si hay algo que yo le agradezco a Gran Hermano es haber encontrado mi vocación como productor de televisión”.

En ese sentido, reveló cómo lo impactó la fama repentina tras salir del encierro. “Nadia sabía el efecto que generó, por más de que supieras que al programa le iba a ir bien. Después del programa, yo salí y nos encerraron un mes más porque la gente te perseguía en la calle, es una experiencia que te marca mucho”, detalló. En ese momento, Trezeguet contó que el canal le preguntó qué era lo que quería hacer. “Me ofrecieron todo, pero yo estaba tan en cualquiera que dejé pasar un millón de oportunidades, pero andá a manejar vos ese efecto que tuvo después”, señaló. Y destacó: “Me di cabeza contra la pared, me pasaron cosas de excesos, pero tampoco culparía de las cosas que me pasaron a Gran Hermano. Lo busqué y lo acepté yo, fue decisión mía”.

Gastón Trezeguet contó su experiencia en Gran Hermano

Por otra parte, analizó y comparó el fenómeno con la televisión actual: “La tele y la vida eran muy diferentes. Era raro que alguien tenga un celular, que tenga Internet, era todo un mundo ver cosas tan distintas. Hoy las redes sociales muestran prácticamente todo lo que se veía en Gran Hermano, con las redes hoy es muy difícil que la televisión logre generar el efecto que generó Gran Hermano”. Por último, dio su opinión sobre Masterchef Celebrity, el programa más visto de la pantalla chica por estos días. “Logra algo pero no puede crear historias, fijate que tienen que invitar gente ya conocida, porque arrancar de cero, de desconocidos lleva un proceso y una inversión que la tele no lo tiene, no tiene cuatro meses para instalar personajes”, expresó.

En diálogo con Teleshow, Marcos Gorbán, productor general de las primeras seis ediciones de GH, explicó las claves de éxito del reality. “El secreto del formato del reality tiene tres patas: el aislamiento absoluto, el sistema de eliminación, y que no haya metro cuadrado sin que pueda ser visto por las cámaras. El éxito comienza cuando se empieza a desdoblar la realidad: por un lado los que están adentro de la casa y por el otro los que están afuera (los televidentes). A partir de ese momento se empieza a generar una novela de la vida. Durante los primeros días todos están de fiesta, pero a medida que avanza el juego, los participantes comienzan a manifestar algunos síntomas, entre ellos, empiezan a soñar. Esos sueños tienen que ver con su infancia, y eso los sensibilizaba, los pone a flor de piel. Los participantes eran como una cebolla: cada día que pasaba tenían una capa menos, y se llegaba cada vez más profundo”.

