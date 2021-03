Ana Maradona volvió a criticar a Dalma y Gianinna: “Vamos a hablar cuando dejen de hacer circo mis sobrinas”

Kitty Ana y Lili Maradona junto al abogado Matías Morla

La muerte de Diego Maradona el 25 de noviembre generó una conmoción a nivel mundial. A más de tres meses de su partida, la Justicia investiga la causa de su deceso y si hubo o no negligencia de parte de los médicos que lo trataron. Pero también siguen los escándalos familiares, como la mala relación entre las hermanas del Diez y las hijas de Claudia Villafañe.

En medio de este contexto complejo, Ana Maradona volvió a criticar a Dalma y Gianinna: “Cuando dejen de hacer circo mis sobrinas y dejen de mandar tanta mierda... Perdón, pero encima nuestra y de gente que es... inocente. Entonces ahí sí vamos a hablar y a decir nuestra verdad”.

La hermana del astro le mandó este mensaje de audio a Adrián Pallares, conductor de Intrusos. Además, desmintió que a Vanesa Carnevale, la ex pareja del Chino Maradona, quien aseguró que en una oportunidad Rocío Oliva empujó por las escaleras a Diego.

“Quisiera desmentir todo lo que esa mujer está diciendo. Y que deje descansar en paz a mi hermano. Nosotros solos sabemos lo que lo quisimos, lo que lo queremos y lo que lo vamos a seguir queriendo...”, dijo Ana, enojada por sus dichos en el ciclo de América. Luego, realizó un agradecimiento a Pallares: “Muchas gracias por su atención y silencio. Porque sé que nunca salió lo que hablamos”.

El testimonio de Ana Maradona (Video: Intrusos, América)

En diciembre pasado, la hermana de la leyenda del fútbol había cuestionando a Dalma y Gianinna en el programa Los Ángeles de la Mañana: “(Diego) estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás, eso lo puedo comprobar”.

En diálogo telefónico con el conductor Ángel de Brito, aseguró que jamás entendió por qué nunca tuvieron un buen vínculo con Villafañe y sus hijas: “Nosotros no estamos en contra de ellas, ellas están en contra de nosotras, no sé por qué, que hablen ellas y digan... Ellas no serían nada si no fuera por su padre; si eran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener donde están?”.

Respecto a la última etapa del Diez, Ana manifestó: “Nosotros solos lo veíamos, preguntale a las hijas a ver cuándo lo vieron… Nunca nos encontramos con ellas. Jana sí estaba y Verónica (Ojeda) iba con su hijo”. Luego, aclaró que en marzo pasado tuvo un encuentro con Diego, pero después solo hablaban por teléfono debido a la pandemia y a que es una persona de riesgo. Antes de su muerte, las hermanas lo vieron cuando estuvo internado en la Clínica Olivos.

“Cuando estuvo internado estuvimos todas ahí. La última de mis hermanas que lo vio fue Kitty. Nosotros lo vimos en el sanatorio, después de la operación. Hablamos del amor que le teníamos, el cariño, el respeto que le teníamos. Nosotros sí le teníamos respeto”, finalizó.

Cabe recordar que las hermanas de ex director técnico son querellantes en la causa que investiga la muerte de Maradona. Y están representadas por el abogado Matías Morla, quien siempre tuvo mala relación con las hijas de Villafañe. Ambas jóvenes también figuran como querellantes en dicha investigación.

“A mis tías les pregunto, que son representadas por Matías Morla, qué piensan ahora después de haberlo escuchado, qué piensan del médico en el cual ellas confiaban, porque mi papá les pidió que confiaran en él”, expresó Dalma furiosa en el ciclo radial Un día perfecto, luego de haber visto el documental de Infobae, La muerte de Maradona, en el que aparecen audios del abogado, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, entre otros. “Quiero saber qué va a pasar ahora después de haber escuchado las barbaridades que dijeron de él. Me gustaría saber esto cómo sigue, cuánto más tengo que esperar para ver que la gente que hizo mal su trabajo pague las consecuencias, nada más”, finalizó la actriz.

SEGUIR LEYENDO: