Andrea Del Boca negó haber coacheado a Cristina Fernández pero aclaró: “Sería un honor darle clases”

Andrea Del Boca dijo que le hubiese gustado darle clases de actuación a Cristina Kirchner (Video: "Fantino a la tarde" - América)

De perfil mucho más bajo en los últimos años, Andrea Del Boca aceptó dar una entrevista en Fantino a la Tarde, por América, donde se explayó sobre varios temas, entre ellos su militancia política y sus comienzos como actriz. Gran admiradora de Cristina Fernández de Kirchner, Alejandro Fantino la consultó sobre si era cierto el rumor que indicaba que la había coacheado y ella no dudó en responder.

“Por la memoria de mi padre, la verdad es que nunca. Sería un honor porque, realmente, yo la admiro como política, como líder, la respeto. Lo he dicho un montón de veces, pero siguen insistiendo ¿Vos creés que la doctora necesita de alguien que la coachee? Con la cantidad de años y de experiencia que tiene. Yo creo que no. Tiene años de ser diputada, de política, es un animal. No se puede subestimar su capacidad de oratoria”, expresó Andrea.

En esa línea, la actriz también habló sobre su militancia en diversos temas: “En los momentos que acompañé, tenían que ver con temas sociales, los cuales creo, defiendo. Y creo que mi rol como artista es, a través de lo mío, que es la ficción, no es enseñar pero sí acompañar”. Y ejemplificó: “Desde Celeste, en el año 1991, que fue la primera telenovela que trató el tema del sida, después en Antonella se trataba el tema del cáncer de útero, en Perla Negra se trataba el tema del trasplante de médula ósea, el cáncer de mama. De alguna manera, la ficción representa la realidad, la vida cotidiana, entonces no podés estar excluido y contar una historia separado de lo que pasa porque el público se tiene que reflejar en esos personajes”.

Andrea Del Boca habla sobre su rol como artista (Video: "Fantino a la tarde" - América)

En otro tramo de la charla con el conductor, la mamá de Ana Chiara relató sus comienzos en el medio y resaltó la labor de su entorno en ese aspecto. “Yo tuve y tengo una vida normal, creo que la clave está en la familia que tengo. Mis padres fueron realmente muy sabios, creo que ni sabían que mi carrera iba a ser ésta. Fue como una casualidad, una necesidad de Alejandro Doria que estaba dirigiendo una telenovela, necesitaba una nena y era una semana y mi mamá dijo ´ Bueno, como gauchada la presto una semana´”, reveló.

Y agregó: " No creo en las casualidades, a lo largo de mi vida y de mi carrera, digo: ´Claro, éstas son causalidades, tenían que pasar para que yo fuera encontrando´. Obviamente que cuando yo tenía esa edad, para mí era un juego. Yo no sabía ni leer, mi mamá era la que me leía los libros y me los contaba como un cuento”.

Andrea Del Boca habla sobre su familia (Video: "Fantino a la tarde" - América)

En el plano personal, en febrero de este año se conoció la noticia de la extensión de la medida perimetral que le impide a Ricardo Biasotti acercarse a la hija que ambos tienen en común. Anna Chiara había denunciado a su padre por abuso sexual agravado y corrupción de menores. Lo hizo a través de un escrito que presentó el 21 de noviembre de 2019 en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43. El 12 de diciembre de ese año la Justicia determinó una medida perimetral para que la ex pareja de Andrea no pueda acercarse a la joven.

Ahora, en una nueva resolución del 5 de febrero, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43 determinó prorrogar por tercera vez “la medida de prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio y forma”, del empresario a la joven por el término de seis meses.

SEGUIR LEYENDO: