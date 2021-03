No Te Va Gustar, Nicki Nicole y un mensaje claro contra la violencia de género

El videoclip de "Venganza", la canción de No Te Va Gustar junto con Nicki Nicole, fue dirigido por Israel Adrián Caetano

Este viernes se editó el segundo adelanto del próximo disco de No Te Va Gustar. La banda uruguaya presentó Venganza, una canción de pulso machacante y nervio rockero que se inscribe dentro de sus canciones de perfil más combativo. Y que, además, cuenta con el aporte vocal y lírico de Nicki Nicole: una de las apariciones más fulgurantes de la música popular argentina de los últimos cinco años.

Con una letra contundente y que se termina de volver explícita con el videoclip –protagonizado por Claudio Rissi y dirigido por Israel Adrián Caetano–, aborda la temática de la violencia de género y los femicidios.

“No te dolió verme asustada / Voy a morderte la cara y a esperar / Que poco a poco te mueras”, entona el cantante del grupo, Emiliano Brancciari, desde la perspectiva de la víctima. Los versos luego se duplican y resignifican con el aporte de Nicki, que suma unas rimas filosas: “¿Te parece normal perseguirme en la madrugada? / Esto es por mí y por todas /Quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora”, entona en el remate de su verso.

“ Elegimos a Nicki porque apenas la escuchamos nos enamoramos de su voz y de su forma de expresarse, de su flow . Escuchamos a varias mujeres de diferentes países y apenas la escuchamos, nos dimos cuenta de que tenía que ser con ella. Estábamos todos juntos en el estudio y nos llamó poderosamente la atención su forma de cantar”, le contó Brancciari a Teleshow.

“Lo que tiene de particular Nicki, más que su música, es ella y el talento que tiene. Y también, sobre todo, que ella escribió su parte y que realmente te pone la piel de gallina escuchar lo que canta y cómo lo canta”, añadió.

En el video de "Venganza", el actor Claudio Rissi encarna una especie de rey oscuro que es combatido por los versos de No Te Va Gustar y Nicki Nicole

Esta no es la primera canción en la que NTVG aborda esta problemática: en 2010, el disco Por lo menos hoy incluía el tema Nunca más a mi lado. Brancciari dice que el compromiso del grupo viene de antes: “ Empezamos en el año 2005 a involucrarnos en el tema de la violencia de género , con Amnistía Internacional en algunos de nuestros shows. Y después nos vinculamos con la Bancada Bicameral Femenina, aquí en Uruguay, y con la Red de Género. Y en 2010 grabamos esa canción, con la que apoyamos una campaña que también se llama ‘Nunca más a mi lado’, donde se ataca al problema desde la violencia en el noviazgo : se hicieron un montón de talleres en todo el interior del país para que los jóvenes se fueran informando del tema y atacar el problema desde ahí, que es donde nace”, reseñó.

A principios de enero, NTVG había presentado la luminosa No te imaginás, lo que fue el primer adelanto de Luz, el onceavo disco de estudio del grupo que se formó en Montevideo en 1994 “En un estudio montado especialmente en José Ignacio, se cocinó la matriz del nuevo álbum, lejos del ruido de la ciudad y lejos de la rutina. Fueron 20 días de convivencia en un entorno soñado donde los músicos y su círculo más cercano respiraron música las 24 horas del día y trabajaron en detalle sobre cada idea que aparecía para este nuevo puñado de canciones, que están cada vez más cerca. El proceso se completó entre Montevideo y Nueva York”, contó la banda sobre el álbum que aun no tiene fecha de salida.

El posteo de Nicki Nicole presentando la canción y dejando un mensaje de concientización en contra de la violencia de género (Foto: Instagram @nicki.nicole)

A través de sus redes sociales, Nicki agradeció por la invitación cursada por la banda y, atravesada por la temática de la canción, declaró: “ESTO ES POR MI Y POR TODAS. Gracias No Te Va Gustar y su tremendo equipo por la invitación. En lo que va del 2021 se cometieron más de 47 femicidios solamente en Argentina. Pero esto lo sufrimos en todo el mundo. Hay cientos de miles de mujeres que están en peligro. Si estás atravesando o sabes de alguien que está pasando por esta situación habla, denunciá, compartí tu experiencia con quien tengas confianza. No te quedes callada. En Argentina tenés el numero 144 donde podes hacer tu denuncia”.

En julio del año pasado, Nicki habló con Teleshow y fue consultada sobre si se sentía referente de sus seguidoras desde un aspecto femenino. Su respuesta: “Sí. Aunque en algún punto, somos referentes sin darnos cuenta. Influimos mucho en la vida de las personas de nuestra edad, o más chicos, porque ellos empiezan a sentir oportunidades cuando ven que a otra persona de su misma edad y recursos se les da la oportunidad. Así que creo que hay que cuidar mucho la imagen y la manera de exponerse, de hablar, porque el otro puede sobreentender lo que uno dice o hace. A veces me mandan mensajes como: ‘La foto que subiste me hizo darme cuenta de tal cosa’, o ‘Me siento mal conmigo después de lo que vi’. No está bueno que una persona vea tu foto y diga algo así. No me representa que la gente la pase mal para estar en donde está el otro. Siempre te están viendo y están o aprendiendo o criticando. Con las críticas no pasa nada: solo van a ser críticas. Pero cuando intenten aprender de vos para tomarte de ejemplo, puede salir mal”.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

